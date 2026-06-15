SUCESO EN MADRID
Desarticulada una banda especializada en robos en obras de construcción en Carabanchel: así fueron descubiertos
Los arrestados, que ocultaban herramientas y maquinaria valoradas entre 15.000 y 18.000 euros, fueron interceptados en un control rutinario en Carabanchel
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a cuatro hombres que integraban una presunta banda especializada en robos con fuerza en obras de construcción. La intervención se ha realizado en el barrio de La Fortunada, en el distrito madrileño de Carabanchel. Según han informado fuentes policiales, los hechos datan del pasado 11 de junio cuando, durante un control preventivo de seguridad, los agentes observaron como una furgoneta, al percatarse de la presencia policial, redujo "considerablemente" la velocidad, lo que levantó las sospechas.
Durante las comprobaciones pertinentes, se verificó que el vehículo carecía de seguro obligatorio y de ITV en vigor. Además, descubrieron que dos personas se ocultaban en la zona de carga de la furgoneta.
El nerviosismo en el control policial les delató
La actitud nerviosa de los ocupantes y las contraindicacciones en sus explicaciones hicieron que los agentes realizaran una inspección más exhaustiva, lo que llevó a localizar en el interrior del vehículo guantes, herramientas y maquinaria de obra, como se puede comprobar en la imagen que acompaña a esta noticia.
La respuesta de los ocupantes fue que desconocían la procedencia del material de construcción y que la furgoneta les había sido "prestada". Las gestiones realizadas permitieron determinar que la maquinaria y herramientas transportadas habían sido sustraídas y estaban valoradas entre 15.000 y 18.000 euros.
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