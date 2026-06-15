La cruz gigante de la plaza de Lima se quedará en Madrid como recuerdo de la visita de León XIV

La semana pasada el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya avanzó que estaban estudiando dejar un recuerdo permanente de la visita del Papa León XIV en las calles de la capital, aunque sin aclarar en qué consistiría exactamente. Ahora ya se ha desvelado el mistrio: será la cruz gigante instalada en la plaza de Lima con motivo del viaje, tal y como ha anunciado el propio regidor este lunes.

Lo ha hecho durante la recepción celebrada en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles con los representantes de las entidades que han participado en la organización de la visita papal. “La cruz se queda”, ha afirmado el regidor en su intervención final. Lo que no está claro todavía es si se quedará en Lima, lo cual, para Almeida, "tiene todo el sentido", o por razones técnicas se tendrá que buscar otro emplazamiento.

En cualquier caso, ha subrayado el regidor popular, la cruz será “un testimonio permanente” tanto de los días “inolvidables” vividos en Madrid como de “las raíces cristianas” de la capital y de la sociedad madrileña.

Por otro lado, Almeida también ha anunciado que el Coro Familiar Iglesia de Madrid, que participó en los actos de la visita apostólica, formará parte de la programación navideña de la ciudad. Según ha apuntado, el Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar para que el coro actúe en Navidad con una programación especial de villancicos.

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Además de estos anuncios, durante su intervención, Almeida ha agradecido el trabajo de los organizadores, las instituciones, los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias, los trabajadores municipales y la Archidiócesis de Madrid para hacer posible la visita del Papa. El alcalde ha destacado que Madrid “alzó la mirada”, en referencia al lema del viaje apostólico, y ha defendido que la ciudad ofreció una imagen “extraordinaria” por su capacidad de acoger durante varios días actos multitudinarios, entre ellos los celebrados en la plaza de Lima y en Cibeles, con coordinación, entrega y espíritu de colaboración.