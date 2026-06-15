La Comunidad de Madrid descarta modificar el tramo de la línea 1 de Metro entre Chamartín y Pinar de Chamartín

El Gobierno de la Comunida de Madrid ha descartado modificar el tramo de la Línea 1 de Metro que va de Chamartín a Pinar de Chamartín en el marco de la ampliación del suburbano hasta Madrid Nuevo Norte, y ha garantizado que seguirá funcionando "de la misma manera" y sin "ningún tipo de trasbordo".

La decisión ha sido confirmada este lunes por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, a pesar de que, originalmente, la opción preferente para dar servicio al desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte pasaba por ampliar la Línea 1 hacia el norte con tres nuevas estaciones e integrar el tramo Pinar de Chamartín – Bambú - Chamartín en la Línea 4. De este modo, los usuarios procedentes de Pinar de Chamartín y Bambú tendrían que hacer un trasbordo en Chamartín para acceder a la Línea 1.

Sin embargo, según ha explicado Rodrigo a los medios durante un acto de Metro, durante el trámite de consulta pública del proyecto "la mayor parte de las alegaciones fueron presentadas por los vecinos de Pinar de Chamartín", que rechazaban perder su acceso directo a la Línea 1. "Después de todas las alegaciones que se están estudiando, (...) no van a ver afectado, en ningún caso, el servicio de la Línea 1 del que están ahora mismo beneficiándose, que va a seguir prestándose de la misma manera", ha asegurado el consejero. No obstante, no ha precisado cuál de las otras opciones sobre la mesa se perfila ahora como preferente. "Lo que vamos a hacer es intentar estudiar todas las alternativas que hay" para, al ampliar la red, hacerlo "de tal manera que en ningún caso afecte a los vecinos que están utilizando en ese sentido la Línea 1 desde Pinar de Chamartín", ha comentado.

El estudio informativo del proyecto de ampliación que se publicó en marzo en el Portal de Transparencia indicaba que, "tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas", la opción ahora descartada era la "más favorable". Las otras cuatro alternativas recogidas en el estudio tienen algunas diferencias en cuanto a la orientación y la profundidad de la excavación pero presentan un planteamiento común: crear una línea independiente conectada con la línea 10 en Chamartín y cuyo recorrido en planta siga el eje de la futura calle Agustín de Foxá. En todos los casos, se incluye un ramal de enlace con las futuras cocheras, que ya se encuentran en fase de licitación para la redacción del proyecto, y que darán servicio a esta zona de la capital.

En cuanto a las técnicas constructivas, indican desde la Comunidad que la realización del túnel será mediante el Método Tradicional de Madrid, mientras que para las conexiones con las líneas existentes se optará por el Método Alemán. Además, para las tres nuevas estaciones (llamadas provisionalmente Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte) "se contemplan procesos que minimizan las posibles afecciones en superficie".