Colmenarejo denuncia vertidos ilegales de escombros en la vía pública tras identificar un vehículo infractor

El Ayuntamiento de Colmenarejo ha presentado una denuncia por la vía penal y otra administrativa tras detectar nuevos vertidos ilegales de escombros en vías públicas del municipio, una práctica que el Consistorio ha calificado como un problema recurrente.

Así lo ha señalado el alcalde de la localidad, Fernando Juanas, en un mensaje difundido tras acudir al cuartel de la Guardia Civil de Galapagar para formalizar la denuncia.

Según ha explicado el regidor, en este caso se ha logrado identificar el vehículo presuntamente implicado gracias a la colaboración de la Guardia Civil. "Hemos conseguido las fotografías de la furgoneta y se va a tramitar una denuncia administrativa y otra penal contra los infractores", ha indicado.

Juanas ha subrayado que los vertidos ilegales de escombros en espacios públicos constituyen un problema que se repite en el municipio y ha solicitado la colaboración de los vecinos para tratar de erradicar estas conductas.

En este sentido, ha pedido a los residentes que, en caso de detectar algún vertido ilegal, lo comuniquen "inmediatamente" al Ayuntamiento o directamente al cuartel de la Guardia Civil de Galapagar.

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El Gobierno local ha reiterado así su intención de actuar tanto por la vía administrativa como judicial ante este tipo de actuaciones, al tiempo que ha apelado a la colaboración ciudadana para facilitar la detección de nuevos casos.