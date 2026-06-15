Cinco barrios madrileños recibirán 500.000 euros cada uno para su transformación urbana y residencial

La nueva convocatoria del Plan Transforma tu Barrio 2026 del Ayuntamiento de Madrid cuenta con una dotación plurianual de 2,5 millones de euros y actuará en cinco ámbitos de la ciudad, con una asignación de 500.000 euros para cada uno de ellos, además de introducir nuevas ayudas para comunidades energéticas.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, acompañado por el concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, ha presentado hoy esta iniciativa municipal en el Poblado Dirigido de Fuencarral-Santa Ana.

En esta ocasión, se trata de actuaciones en Poblado Dirigido de Orcasitas y Meseta de Orcasitas, en Usera; San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde; Poblado Dirigido de Fuencarral-Santa Ana, en Fuencarral-El Pardo, y Puerto Chico, en Latina.

Las subvenciones están dirigidas a edificios residenciales que precisan actuaciones de mejora y podrán solicitarlas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, propietarios de edificios residenciales y comunidades energéticas.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto cuatro meses, desde este martes hasta el 16 de octubre, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Durante la presentación, González ha destacado que el Plan Transforma tu Barrio se diseñó como una herramienta específica para intervenir allí donde determinadas características constructivas requieren una respuesta singular por parte de la administración y donde el apoyo público resulta decisivo para impulsar actuaciones de rehabilitación.

Como novedad en esta convocatoria, el Poblado Dirigido de Orcasitas contará con una línea específica destinada a subvencionar actuaciones de mejora de la eficiencia energética promovidas por comunidades energéticas.

Por su parte, Meseta de Orcasitas, San Cristóbal de los Ángeles, Poblado Dirigido de Fuencarral-Santa Ana y Puerto Chico dispondrán de ayudas para actuaciones en elementos comunes orientadas a mejorar la accesibilidad, la conservación, la eficiencia energética y la salubridad.

González ha recordado además que las ayudas del Plan Transforma tu Barrio son compatibles con las del Plan Rehabilita Madrid, permitiendo que las comunidades de propietarios complementen ambas líneas de financiación para acometer actuaciones más amplias y con mayor nivel de subvención, pudiendo alcanzar hasta el 90% del coste de determinadas actuaciones vinculadas a eficiencia energética y monitorización.

Durante su visita, el delegado ha puesto en valor la transformación que está experimentando el distrito de Fuencarral-El Pardo gracias a las políticas municipales de rehabilitación. En el conjunto del distrito, ya se han concedido más de 13 millones de euros en subvenciones que han beneficiado a más de 4.000 vecinos.

Desde el Ayuntamiento han destacado que solo en el Poblado Dirigido de Fuencarral-Santa Ana se han destinado más de 8 millones de euros en ayudas municipales, beneficiando directamente a más de 1.500 vecinos, lo que representa más del 30% de la población del ámbito.

A esta inversión se suma una actuación ejecutada por EMVS Madrid para mejorar la accesibilidad de vehículos de emergencia y la accesibilidad vecinal en espacios interbloque, con un desembolso superior a 3 millones de euros.

Igualmente, González también ha destacado el caso de la calle Manresa, donde más de 500 vecinos se han beneficiado de ayudas por valor de más de 2 millones de euros para rehabilitar cerca de 200 viviendas. "Queremos que estos barrios conserven toda su historia y su identidad, pero con edificios más seguros, más accesibles, más eficientes y saludables. Ese seguirá siendo el compromiso del Ayuntamiento con los barrios y con todos los madrileños", ha subrayado el delegado.

17,2 millones desde 2021

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento habrá destinado un total de 17.168.000 euros desde la creación del Plan Transforma tu Barrio en 2021 para impulsar actuaciones de rehabilitación residencial en barrios con mayores necesidades de intervención.

Durante este periodo, se han concedido ayudas a 196 comunidades de propietarios para mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, la conservación y la seguridad del parque residencial.

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Estas ayudas forman parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento en materia de rehabilitación residencial que suma ya más de 360 millones de euros invertidos a través de sus principales programas municipales: 318 millones mediante el Plan Rehabilita Madrid, 25 millones mediante el Plan Adapta y 17,2 millones a través del Plan Transforma tu Barrio.