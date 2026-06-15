Ayuso recibe a los 20 jóvenes expedicionarios que viajarán a Egipto premiados por su excelencia académica: "Sed los mejores embajadores de Madrid"

La cuenta atrás ha comenzado. En apenas cuatro días, 20 jóvenes adolescentes de la Comunidad de Madrid viajarán hasta Egipto para convertirse en exploradores y vivir una aventura inolvidable de 12 días. La iniciativa 'Madrid Xplora', impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, busca rescatar las grandes expediciones con estudiantes de bachillerato como ‘Rumbo al Sur’ o ‘Ruta Quetzal’, se empezó a gestar hace año y medio y ha vivido este lunes su pistoletazo de salida oficial, al ser recibidos los estudiantes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Postas de la capital.

“Estoy convencida de que vais a estar profundamente orgullosos de todo lo que vais a aprender, no solo de Egipto sino de vosotros mismos de los momentos difíciles”, ha asegurado la jefa del Ejecutivo autonómico respecto a este proyecto educativo del Gobierno regional que ha premiado el esfuerzo académico y el compromiso social de estos estudiantes de entre 16 y 17 años. "En muy pocos días, vais a recorrer uno de los países más fascinantes del mundo a través del Nilo, del desierto, de las pirámides de Giza, en los templos de Luxor... Solo os pedimos que seías los mejores embajadores de Madrid. Disfrutad este momento que os llevará al límite y os ayudará a crecer enormemente, porque esta experiencia que vais a vivir os llevará a tener una visión mucho más abierta del mundo. Aquí os estaremos esperando", aseguró Ayuso ante la atenta mirada de todos ellos.

Los elegidos salieron entre los 544 candidatos de 185 centros educativos que se presentaron al inicio del proceso de selección. Los ganadores han abordado en sus trabajos diferentes temáticas de relevancia, como el peligro de las redes sociales y las pantallas, la salud mental o la importancia del medio ambiente, a través de formatos como ensayos, el audiovisual o podcast. Todos ellos cursan primero de bachillerato y cuentan con un expediente académico "impoluto", que les ha dado la oportunidad de vivir lo que será una una aventura "inolvidable".

"20 jovenes brillantes e intelectuales"

"Los 20 son jóvenes brillantes, intelectuales, que leen a John Steinbeck, que están en 5º de piano, que son bailarinas de ballet clásico, que sueñan con ser cirujanos pediátricos o ingenieros biomédicos, e incluso que resuelven cubos rubik en 9 segundos", ha relatado, por su parte, Eric Frattini, periodista y alma mater del proyecto. "Mis exploradores representan a la excelencia educativa en la Comunidad de Madrid. Este viaje es un reconocimiento a su esfuerzo, a su disciplina, a su excelencia académica y que han demostrado de manera constante", añadió Frattini, que agradeció a Ayuso y al Gobierno regional el ayudarle siempre con sus "locuras".

Acompañados por 12 profesionales, navegarán en piraguas por el Nilo, practicarán deportes en las dunas del desierto y dormirán en la base de una pirámide. También visitarán las excavaciones arqueológicas del CSIC en Egipto, donde trabajan profesionales españoles, las tumbas de Seti I y Tutankamón; a la embajada de España en El Cairo; y al Gran Museo de El Cairo, recientemente inaugurado. Una experiencia ganada a pulso por una expedición formada por 17 chicas y 3 chicos.

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Para participar, los adolescentes debían tener todas las asignaturas aprobadas tanto en Educación Secundaria como Formación Profesional- y poseer el Carné Joven. Además de la Comunidad de Madrid, también forman parte de este proyecto la Asamblea de Madrid, el Senado de España, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).