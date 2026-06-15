Ana Mena sobre su icónica canción 'Madrid City': "Se filtró, y durante tres meses en todas las discotecas de maricones de Madrid estuvo sonando"

"Le dije al DJ que ponga la canción, que me rompe el corazón, la del amor de mi vida"... Así comienza la icónica canción 'Madrid City' que la cantante Ana Mena dedicó a la capital el pasado 2024 y que seguro eres capaz de tararear en tu cabeza. Tras consolidarse como un gran éxito, la cantante habla de este tema con ilusión, aunque no todo han sido alegrías, y es que esta canción también causó un fuerte quebradero de cabeza a la artista cuando, en un descuido, filtró la canción tres meses antes de su publicación oficial.

"En todas las discotecas de maricones de Madrid estaba sonando la canción", contó la malagueña en una entrevista reciente para La Revuelta, donde acudió para promocionar su nuevo single "pa ti toa" junto a Lola Índigo, el que se espera sea el nuevo hit del verano y que llegó a las plataformas el pasado 12 de junio.

Las dos artistas del pop se han unido en este nuevo single 'Pa Ti Toa' / YouTube 'Tu Música'

"Yo suelo filtrar mis propias canciones sin darme cuenta"

Entre risas y confidencias Ana Mena confesaba un hábito poco habitual entre artistas: "Yo suelo filtrar mis propias canciones sin darme cuenta", explicaba a Broncano en el programa La Revuelta de RTVE. "¿Tú misma filtras tu propio tema?", preguntaba el presentador intrigado, que sospechaba que detrás de esta afirmación podría esconderse una historia interesante.

Sin embargo, y aunque la respuesta era afirmativa, la razón nada tenía que ver con alguna estrategia de marketing o de promoción, sino con los despistes que la propia cantante confesaba cometer al hacer uso de las redes sociales: "porque soy muy boomer , chicos de verdad", afirmaba Ana avergonzada.

Una captura de pantalla y un link de Dropbox

Fue precisamente uno de estos errores lo que provocó que 'Madrid City' fuera escuchado por miles de personas antes de su lanzamiento. Ana contaba como mientras producía la canción en Los Ángeles, decidió enviar una de las primeras versiones de su canción a uno de sus mejores amigos para que opinara a través de un link de Dropbox: "Esto es la hostia, guapísima, esto va a ser un palo", respondió su amigo.

La canción pronto se hizo viral en redes obligando a la artista a presentarla por adelantado en sus conciertos / Cadena 100

Ante esta respuesta tan positiva, la cantante pensó en crear expectación entre sus fans compartiendo una captura de pantalla de la conversación a través de sus redes sociales sin ser consciente de que, en dicha imagen, también podía leerse el link completo a la canción: "El link de Dropbox enterito", recordaba la artista entre risas, "y se filtró durante tres meses".

Aunque seguramente en aquel momento la primera reacción de la cantante no fue reírse, hoy 'Madrid City' acumula más de 112 millones de reproducciones en Spotify y tras convertirse en todo un himno del pop español Ana puede permitirse recordar esta anécdota como un simple despiste divertido.