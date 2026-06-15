SEGURIDAD
Almeida pide al Gobierno cubrir casi mil plazas vacantes de Policía Municipal ante el aumento de criminalidad en Madrid
El regidor acusa al delegado de "desentenderse" de sus competencias y reclama "un esfuerzo" para aumentar la seguridad
EP
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno de España que permita al Ayuntamiento cubrir las casi mil plazas vacantes de Policía Municipal ante el aumento del 2,3% de la criminalidad en la Comunidad de Madrid, del 0,7% si se atiende a los datos de la capital.
"En estos momentos tenemos mil plazas vacantes que podríamos cubrir por el Ayuntamiento y que el Gobierno de España no nos deja cubrir", ha señalado Almeida en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.
El regidor ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de haberse "desentendido de sus competencias" en materia de seguridad y ha señalado que hay índices criminales al alza en la ciudad. "Me estoy refiriendo a las agresiones con armas blancas, me estoy refiriendo a los delitos sexuales", ha indicado Almeida.
El alcalde ha defendido que es necesario hacer "un esfuerzo" para seguir garantizando que Madrid sea una ciudad segura, algo que ha definido como "nota de identidad" de la capital.
"Si el delegado del Gobierno no está dispuesto a ejercer sus competencias, que nos dejen al Ayuntamiento de Madrid poder cubrir esas plazas", ha reclamado.
Dice Almeida que "en esto hay acuerdo de todos los grupos municipales" y ve "inexplicable" el "bloqueo" de esas vacantes. "Supongo que Reyes Maroto utilizará sus influencias en el Gobierno de España y trasladará sistemáticamente este mensaje porque, insisto, el PSOE ha votado a favor de esto", ha señalado.
En este sentido, el alcalde ve "difícilmente comprensible" que el PSOE vote a favor de esta petición en el Ayuntamiento y que, al mismo tiempo, el Gobierno de España "bloquee" la cobertura de esas plazas.
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