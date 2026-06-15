La Aemet avisa de la inestabilidad del tiempo para este martes: posibles lluvias, aunque continúa el calor

Aunque la Comunidad de Madrid lleva ya varias semanas de calor, las lluvias han vuelto los últimos días para aliviar la sensación térmica. Las tormentas refrescan el ambiente de manera temporal, pero los termómetros siguen marcando temperaturas elevadas. Para este martes, se esperan cielos un poco más cubiertos de nubes, especialmente durante la tarde en zonas altas de la Sierra, como adelanta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, el cielo seguirá siendo, en gran parte, poco nuboso o despejado. De hecho, los niveles ultravioleta continúan en niveles altos (9), así que si bien el paraguas podrá ser necesario, también se recomienda aplicar bloqueador solar.

Entonces, aunque lloverá no se aliviará el calor, que alcanzará hasta 34ºC en Alcalá de Henares. Las temperaturas máximas permanecerán sin cambios o en ligero aumento, al igual que las mínimas. En este sentido, la Aemet tiene previsto que el valor más bajo se dé también en Alcalá de Henares y en Aranjuez con 15ºC.

El viento será variable, pero flojo en general a una velocidad máxima de 20km/h, la más alta en toda la semana. Los próximos días soplará de forma muy similar, pero el viento será menos intenso y los cielos seguirán dando paso al sol sofocante.

Las lluvias de este martes no aliviarán el calor en Madrid / Europa Press (Carlos Luján)

¿Las lluvias se marchan?

Pese a que los últimos días ha bajado la sensación térmica, a cuenta del viento y los chubascos tormentosos, es mejor que los madrileños no se acostumbren a esta sensación térmica fresca: la Aemet señala que esta semana el calor podría intensificarse y no es muy probable que vuelva a llover.

Por días, este miércoles, los termómetros marcarán hasta 34ºC con mínimas de 19ºC, sin posibilidad de lluvia. Este jueves será una jornada muy parecida, en la que los madrileños volverán a enfrentar el calor abrasador de hasta 35ºC.

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Aunque este viernes es el día con más probabilidad de lluvia (55%), también le esperan 34ºC de temperatura máxima e índice ultravioleta 9, por lo que las gafas de sol y el abanico seguirán de moda. Además, el sábado podría llegar la temperatura más alta, de 37ºC, pero la Aemet reconoce que el pronóstico aún podría variar.