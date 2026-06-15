Más de 350 horas de refuerzo escolar y 80 de talleres STEAM para menores en el programa 'Volando Juntos'

El proyecto socioeducativo 'Volando Juntos', impulsado por Boeing y Cooperación Internacional, ha clausurado su decimonovena edición en el distrito madrileño de Tetuán con un taller final de teatro que reunió a los menores participantes y a sus familias, poniendo fin a un curso escolar centrado en el refuerzo educativo y el desarrollo de competencias Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

El programa ha atendido este año a 25 menores en situación de vulnerabilidad, a quienes ha ofrecido un espacio diario de apoyo académico y actividades formativas en ciencia, tecnología, arte y cultura.

Según los datos facilitados por la organización, esta edición ha incluido más de 350 horas de refuerzo escolar, 80 horas de talleres STEAM y la participación de 37 voluntarios, entre equipo estable y colaboradores puntuales.

Además, los menores han participado en actividades de ocio educativo y culturales, con tres excursiones pedagógicas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCyT), la Exposición Disney y el Museo de las Ilusiones, junto con el ciclo de talleres de teatro que ha servido como cierre del programa.

A lo largo del curso, los participantes han trabajado contenidos vinculados a la ciencia, el arte y la tecnología, incluyendo actividades de biología, primeros auxilios, perspectiva artística inspirada en pintores españoles y nociones de electricidad y método científico dentro del ámbito de la aeronáutica.

El programa ha incorporado también una educación en valores basada en conceptos como el esfuerzo, la gratitud y el respeto, con el objetivo de fomentar la convivencia y el trabajo en equipo entre los menores.

Desde Boeing, la directora general para Europa del Sur, Anna Clementina Veclani, ha destacado el impacto del proyecto en el desarrollo académico y personal de los participantes, así como el valor de la colaboración con Cooperación Internacional para generar oportunidades educativas.

Por su parte, la directora de proyectos de Cooperación Internacional, Teresa Martín Aguado, ha subrayado la importancia del programa en términos de crecimiento personal y en la generación de confianza y expectativas de futuro en los menores.

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Con esta 19ª edición, ambas entidades consolidan una alianza de más de 15 años orientada a la mejora de las oportunidades educativas de menores en situación vulnerable en el distrito de Tetuán.