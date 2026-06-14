La VII Carrera Popular del Rayismo reúne a miles de corredores en Vallecas con el apoyo de la Comunidad de Madrid

La VII Carrera Popular del Rayismo recorrerá este domingo las calles de Puente de Vallecas con la participación de miles de corredores en una cita ya consolidada entre la afición del Rayo Vallecano. La Comunidad de Madrid colabora nuevamente como uno de los patrocinadores de una prueba que combina actividad física, compromiso social y sentimiento de pertenencia al club franjirrojo.

Los participantes podrán escoger entre dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros. La salida estará situada en la calle del Payaso Fofó, mientras que la meta se ubicará en el interior del estadio del Rayo Vallecano, uno de los principales atractivos de la jornada.

Deporte, afición y compromiso social

La carrera nació con el objetivo de estrechar los vínculos entre la afición y el club, al tiempo que promueve hábitos de vida saludables y la práctica deportiva. Además, la organización colabora con proyectos sociales impulsados por la Asociación Cultural La Kalle, dirigidos a jóvenes en riesgo de exclusión social y orientados a favorecer su integración laboral y social.

La alta demanda de participación ha permitido agotar todos los dorsales disponibles para esta séptima edición, consolidando el crecimiento de una iniciativa que cada año suma más corredores y familias.

Tras la finalización de las pruebas para adultos, será el turno de las carreras infantiles, organizadas por categorías según la edad de los participantes: prechupetines (de 0 a 2 años), chupetines (de 3 y 4 años), prebenjamines (de 5 y 6 años), benjamines (de 7 y 8 años), alevines (de 9 y 10 años), infantiles (de 11 y 12 años) y cadetes y juveniles (de 13 a 15 años).

La recaudación obtenida a través de estas categorías se destinará íntegramente a fines benéficos. Además, todos los niños participantes recibirán una medalla al completar su recorrido.

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La carrera servirá también como acto de cierre de la temporada futbolística para la afición rayista, en una jornada concebida para disfrutar del deporte en familia y reforzar el carácter solidario y comunitario que caracteriza a esta iniciativa.