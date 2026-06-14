De Victoria Federica a Sergio Ramos: tarde de toros, famosos y políticos en la Corrida de la Beneficencia

La plaza de toros de Las Ventas ha acogido este domingo la tradicional Corrida de la Beneficencia, una de las citas más destacadas del calendario taurino madrileño, que ha reunido a numerosos rostros conocidos del ámbito social, político, empresarial, deportivo y televisivo.

El festejo, celebrado como cierre de la Feria de San Isidro, ha contado con la presencia en el ruedo de Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. La Monumental madrileña ha colgado el cartel de “No hay billetes” y más de 23.000 asistentes han acudido a una tarde marcada por la expectación.

Entre los asistentes se encontraban Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, que han reaparecido juntos en Las Ventas. La hija de la infanta Elena acudió acompañada por su pareja, Jorge Navalpotro, mientras que su hermano también quiso estar presente en una de las grandes citas taurinas de la temporada.

Tana Rivera también ha asistido a la corrida para apoyar a Roca Rey, que toreaba esta tarde en la plaza madrileña. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera llegó sonriente y acompañada por su amigo Tomás Páramo. También se dejaron ver Fernando Martínez de Irujo, Jaime Martínez-Bordiú, Luis Alfonso de Borbón y Sofía Mazagatos.

En el ámbito político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a Las Ventas acompañada por el matador Curro Vázquez. También asistieron el exdiputado Antonio Miguel Carmona, el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, y el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

La cita contó además con representación del ámbito judicial, con la presencia del magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo y del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que acudió junto a Elena Hormigos.

Entre los asistentes del mundo empresarial figuraron Alberto Alcocer, Emiliano Suárez y Pedro Trapote, que llegó acompañado por su esposa, Begoña García Vaquero. También estuvieron presentes Jesús Gil Marín, junto a su pareja, y Miguel Ángel Gil Marín, que reapareció tras años alejado del foco mediático.

El mundo del deporte también tuvo presencia en Las Ventas. Sergio Ramos acudió acompañado por su hermano René y fue uno de los asistentes que más atención generó a su llegada a la plaza. El futbolista mostró además su apoyo a la selección española de cara al Mundial de fútbol. También asistió el exfutbolista del Madrid y la selección Nacho Fernández.

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La tradicional Corrida de la Beneficencia ha puesto así el broche final a la Feria de San Isidro con una tarde de lleno absoluto en Las Ventas y una amplia representación de personalidades de distintos ámbitos de la vida pública.