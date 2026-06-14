Los profesionales sanitarios de Madrid destacan en la edición 2025 de los Premios Nacionales de Reputación Enfermera

La sanidad pública madrileña vuelve a ser la más reconocida de España en los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025, unos galardones concedidos por el Consejo General de Enfermería y Merco Salud que distinguen a los equipos y profesionales mejor valorados del sector.

En esta edición, ocho hospitales públicos madrileños y cuatro dispositivos de Atención Primaria han sido reconocidos a partir de las valoraciones de más de 3.400 profesionales, gestores y directivos.

En la categoría de Mejores Equipos de Dirección Enfermera de hospitales públicos, el Hospital Universitario La Paz logra de nuevo el primer puesto. Le siguen el Gregorio Marañón, en segunda posición, y el 12 de Octubre, en tercera.

También figuran en la clasificación la Fundación Jiménez Díaz, en el puesto 7; el Ramón y Cajal, en el 9; el Puerta de Hierro Majadahonda, en el 10; y el Clínico San Carlos, en el 12. Además, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús lidera el apartado correspondiente a complejos monográficos.

En el ámbito de la Atención Primaria, el Centro de Salud de Arganda del Rey obtiene la mejor valoración de España. También han sido reconocidos los centros de salud de Los Alpes, en tercera posición; El Greco, en octava; y Puerta de Madrid, situado en Alcalá de Henares, en el puesto 15.

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Los Premios Nacionales de Reputación Enfermera se basan en un modelo de evaluación orientado a identificar a los equipos que destacan por su liderazgo, capacidad organizativa y contribución al fortalecimiento de la profesión enfermera. La entrega de los galardones se celebró el pasado 3 de junio y contó con la asistencia de la gerente de Cuidados del SERMAS, Elena Fernández.