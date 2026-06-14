Salpicón de marisco: 7 direcciones en Madrid donde tomar el plato que más apetece ahora mismo

Resulta curioso que el salpicón, una receta que hoy indiscutiblemente asociamos con el producto del mar, naciera como un plato carnívoro. Solo hay que echar la vista atrás y fijarnos en el libro de libros, Don Quijote de La Mancha. "Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados", escribe Cervantes en el inicio al describir la dieta de Alonso Quijano. Por si quedara alguna duda, en un capítulo posterior, es más gráfico: "Salpicón de vaca con cebolla". La Mancha, inicios del siglo XVII: ya nos imaginamos el poco marisco que debía llegar allí por esa época.

Y sin embargo, el salpicón moderno está indiscutiblemente ligado al mar. Aquella receta de aprovechamiento, que cogía una proteína cocinada, la acompañaba de vegetales picados finamente y remataba el conjunto con un aliño propio de ensalada, encajó también en las costas andaluzas y gallegas.

En Madrid, ciudad que no tiene puerto pero como si lo tuviera, el salpicón lleva décadas instalado como tapa fría clásica en esas cervecerías que hacen de las conservas y el marisco cocido su santo y seña. Ejemplos son El Doble (José Abascal, 16), La Ola (Fernández de los Ríos, 53), El Cantábrico (Padilla, 39) o Sanchís (Avenida Menéndez Pelayo, 13). Un ejemplo de ese modelo tan madrileño de caña bien tirada y tapa -o ración, cada vez más- de salpicón, con una composición mutable en función de lo que haya cada día.

Además de los ya citados, aquí van siete direcciones en las que disfrutar de muy buenos salpicones de marisco, ese plato que aúna lo que todo el mundo busca: buen producto y una preparación sencilla, sin disfraces.

O' Pazo

Corre el riesgo a veces O' Pazo (Reina Mercedes, 20) de quedar opacado por algún otro de los conceptos de Pescaderías Coruñesas, como el deslumbrante Desde 1911. Sería injusto porque este clásico, inaugurado en 1969 y renovado convenientemente, está en un momento esplendoroso. Cuando uno se adentra, atraviesa el pasillo y llega a la zona del comedor, ya sabe que espera un homenaje de los que no se olvidan. En una reciente visita apareció el salpicón en la mesa y fue un acontecimiento. Bogavante gallego, cebolleta y una vinagreta con su coral con una emulsión de otro mundo. Tampoco es manco el clásico de la casa, que reúne mejillones, langostinos o gambas con trozos de cebolla generosamente cortada. Aquí el producto manda.

El salpicón de Tribeca Bistró. / Tribeca Bistró

Tribeca Bistró

Uno de los restaurantes que mejor ejemplifica el nuevo Madrid es quizá Tribeca Bistro (Marqués del Duero, 5). El chef Diego Santa Rosa, mexicano, pero formado en la escuela de cocina Luis Irizar de San Sebastián, diseña una "ensalada" de bogavante que es un salpicón, en el que hace la vinagreta con el propio coral del crustáceo, ligado con vinagre de Chardonnay, aceite de oliva virgen extra y sal. Además: lechuga, alioli de ajo asado y tomates cherry, aguacate, espárrago, huevo cocido...

El salpicón de Casa Felisa. / Casa Felisa

Casa Felisa

Rafael Cordón ha tomado el timón del restaurante del Hotel Urso (Mejía Lequerica, 8) tras la jubilación de Antonio del Álamo. Dentro de su cocina de inspiración neocastiza cabe también una versión del salpicón, en la que el chef recupera la esencia fresca y popular de la receta tradicional para darle un toque más sofisticado. El plato combina mejillones de roca y gambas rojas ligeramente confitadas sobre una base de patata cocida, huevo y verduras frescas. El aliño lo aporta una delicada vinagreta elaborada en casa. El toque final lo dan unas piparras, que aportan frescor y textura.

La ensaladilla de bogavante de Aleteo. / Aleteo

Aleteo

En el restaurante centrado en cocina marinera del Grupo Rocacho (María de Molina, 4) no podía faltar un salpicón. En este caso, también de bogavante. El marisco se cuece al momento y se acompaña de una picada fresca de cebolleta, pimiento rojo y pimiento verde. Para el aliño, emplean un chorrito de vinagre de Jerez y una cucharada de mostaza de Dijon. Se sirve con huevo rallado por encima.

El salpicón de Tragabuches. / Javier Peñas

Tragabuches

Decir el restaurante andaluz de Dani García puede parecer redundante, pero es verdad que Tragabuches (José Ortega y Gasset, 40) representa la cocina esencial de la región, según la interpretación del chef marbellí. Cabe en su carta una versión del salpicón que añade un elemento, las alubias frescas, que le aportan sutileza y suavidad a la selección de mariscos que incluye el plato.

El salpicón de Arzábal. / Arzábal

Arzábal

Pocos proyectos han entendido tan bien la tradición de la taberna madrileña como Arzábal, que ha conseguido dar forma a una versión contemporánea, que se manifiesta en los distintos restaurantes que tienen en la capital. En la casa madre, Arzábal Retiro (Avenida de Menéndez Pelayo, 13) y en la sede que tienen en el Bernabéu (Rafael Salgado, puerta 28 del estadio) ofrecen un salpicón canónico, pero bien trabajado, a partir de mariscos cocidos, en los que se cuida el punto de cocción para preservar su jugosidad y textura. El conjunto se redondea con cebolleta fresca y una vinagreta ligera.

El salpicón de quisquillas de Paco Roncero. / Paco Roncero

Paco Roncero Restaurante

Esta primavera, el chef Paco Roncero lanzó en el restaurante dos estrellas Michelin que lleva su nombre (Alcalá, 15) "Madrid, Madrid, Madrid", un nuevo menú que sirve de homenaje a su ciudad natal. Su versión del salpicón rinde tributo a ese aperitivo tan reconocible de los bares madrileños. Roncero parte de la receta popular, pero utiliza quisquillas, un producto de gran delicadeza y con un sutil punto dulce. El chef trabaja las verduras del salpicón mediante un proceso de ósmosis. Tras aliñarlas y dejarlas reposar, extrae de ellas un caldo natural. Ese líquido se convierte en la base de la elaboración. También incorpora un caldo de galeras, que aporta profundidad. El plato se completa con distintas verduras y con los propios sedimentos obtenidos durante el proceso de ósmosis, concentrando aún más los matices de sabor. Un salpicón del siglo XXI.