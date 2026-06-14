Del calor de Madrid al nacimiento del Jarama: una ruta entre cumbres de más de 2.000 metros

No es un secreto. Cuando suben las temperaturas, muchos madrileños buscan planes que permitan alejarse del calor sin necesidad de salir de la Comunidad. La Sierra Norte se convierte entonces en uno de los refugios más atractivos para quienes quieren cambiar la ciudad por caminos de montaña, pueblos tranquilos y paisajes donde el calor se siente de otra manera.

Entre esas escapadas de fin de semana hay rutas que no solo ofrecen altura y naturaleza, sino también una forma distinta de mirar el territorio. Son recorridos que llevan a rincones menos evidentes del mapa madrileño, alejados de los espacios más concurridos, y que permiten descubrir cómo empieza parte del paisaje que después se vuelve familiar en otros puntos de la región.

El Jarama es uno de ellos. Asociado a la batalla que lleva su nombre, al hayedo de Montejo y al circuito de velocidad, su origen queda en un rincón mucho más silencioso: un paisaje rodeado de cumbres de más de 2.000 metros, en la Sierra Norte de Madrid.

La ruta de las Fuentes del Jarama propone buscar ese nacimiento desde Horcajuelo de la Sierra. Para un fin de semana de calor, el gancho está en la altura y en la idea de seguir el rastro del río hasta su punto inicial. No es una escapada de sombra inmediata ni un paseo corto junto al agua: es una ruta de montaña con vocación de descubrimiento.

Cuando suben las temperaturas, muchos madrileños buscan planes que permitan alejarse del calor sin necesidad de salir de la Comunidad / REDES

Del río conocido al paisaje donde empieza

Desde Madrid, el interés del plan está en invertir la mirada habitual. El Jarama suele aparecer asociado a zonas bajas, carreteras, historia contemporánea o espacios muy reconocibles de la región. Aquí, en cambio, se entiende desde su origen: un nacimiento escondido entre sierras, lejos del ruido urbano y rodeado de relieve alto.

El recorrido permite leer el río antes de que se convierta en un cauce familiar. El paisaje de las Fuentes del Jarama pertenece a esa parte de la Sierra Norte donde el agua nace entre montañas y donde la escala cambia por completo. Las cumbres de más de 2.000 metros dan al plan un carácter más fresco y agreste que otras escapadas cercanas a Madrid.

Pese a su nombre, el Puente Nuevo que cruza el Río Jarama fue construido a principios del siglo XX / Wikiloc

La ruta también conecta con varios imaginarios madrileños. El Jarama remite a la memoria histórica de la batalla del Jarama, a un enclave natural tan reconocible como el hayedo de Montejo y a un circuito ligado al motociclismo español. Pero su nacimiento queda fuera de esas imágenes más conocidas. Precisamente ahí está su fuerza editorial.

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En un fin de semana marcado por temperaturas altas, las Fuentes del Jarama funcionan como una escapada para quienes buscan montaña, altura y relato territorial. No es solo ir hacia un río: es caminar hacia el punto donde empieza uno de los nombres más repetidos del paisaje madrileño.