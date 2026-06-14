TRANSPORTE
PSOE-M cree que limitar el abono de transporte a empadronados responde a una "prioridad nacional solo para madrileños"
El portavoz socialista critica la política de Ayuso tachándola de contradictoria con sus discursos sobre acogida y diversidad
EP
El portavoz del PSOE-M, Javier Guardiola, cree que el anuncio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de limitar la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región responde a una "prioridad nacional" pero "solo para los madrileños".
Así lo ha trasladado este domingo en declaraciones a los medios desde la manifestación en defensa de la Educación pública, donde ha ironizado además con el cambio de actitud de Ayuso, tras haber estado "aplaudiendo los discursos del Papa" y, sin embargo, llevar a cabo "políticas contrarias" a esos discursos la semana posterior. "Esto es el mayor ejemplo de 'a Dios rogando y con el mazo dando'.
Y no puede ser que estudiantes, que trabajadores, que migrantes en nuestra región, que vienen a aportar, que vienen a sumar, que vienen a contribuir, se les deje sin el acceso al bono transporte, que se les deje sin acceso a un derecho básico como es el acceso al transporte", ha manifestado Guardiola.
El socialista ha defendido que Madrid "no es eso que quiere representar la señora Ayuso", sino que es "tierra de acogida, abierta y diversa", y que es precisamente esa diversidad lo que ha hecho a los madrileños "ser mejores" y "crecer", por lo que ha exigido "que se pare esta medida".
Esta medida, que no tendrá carácter retroactivo, afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados" y solo podrán ser solicitadas por empadronados en la región y algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
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