Pozas naturales con agua refrescante a menos de una hora de Madrid, la escapada gratuita que no conoce mucha gente

Fácil de organizar, baños en medio de la tranquilidad de la naturaleza que además permiten conservar el ecosistema y apto para todas las edades, las pozas naturales a menos de una hora de Madrid son una escapada que en muchos casos puede ser gratuita y de libre acceso.

En la Sierra Norte

Presilla de Canencia, a 90 km de Madrid está abierta las 24 horas con aparacamiento y acceso gratuitos. Además, cuenta con un parque infantil y desde Canencia, se pueden ver las vistas al valle y sus aguas cristalinas.

Este pueblo queda cerca de Lozoya, donde se puede hacer puenting, deporte extremo en el que una persona se lanza al vacío desde un lugar elevado (como un puente) asegurada con un arnés y cuerdas de escalada dinámicas. Allí también están las pozas de Hoya Encavera, donde se acostumbra nadar sin bañador ni ropa.

También con aparcamiento gratis y acceso libre las 24 horas, Horcajuelo de la Sierra es un área recreativa de la Alberca y de la Tejera en torno al río Madarquillos con barbacoas disponibles durante los meses de primavera.

Las Presillas, una de las pozas naturales cerca a Madrid perfectas para el verano / Ayuntamiento de Rascafría

Otras pozas en la zona son Las Presillas de Rascafría en Pinilla del Valle, Alameda del Valle (Rascafría). Están abiertas entre las 10h y 21h todos los días con entrada gratis, aunque el aparcamiento cuesta 4 euros para motos, 9 para coches y 30 para autobuses. Cuenta con zonas acondicinadas con césped, kiosko, aseo y zona ajardinada con árboles para protegerse del sol. Además, a 5km se encuentra la cascada del Arroyo del Aguilón.

Al tomar la A-1 se puede llegar a Buitrago del Lozoya y bañarse en lagua natural proviente del pantáno en el Área Recreativa de Riosequillo. Sin embargo, solo abre en temporada de verano entre junio y septiembre de 10h a 20h y las entredas están entre 2 y 4 euros.

Más piscinas naturales

Aparte de la Sierra Norte, cerca de la capital hay otras piscinas naturales. Algunas están bastante concurridas, como el pantano de San Juan o la playa del Alberche, a pesar de que hay opciones similares como la playa Virgen de la Nueva o la playa de Estremera (también conocida como playa de Los Villares).

A unos 60km al suroeste de Madrid se encuentra el embalse de Picadas, sobre el río Alberche. Dispone de mesas, sillas, zonas de sombra y caminos de senderismo a través de su bosque de pinos, así como por la Vía Verde, paralela al agua. El arroyo de la Angosura también ofrece una ruta por el Puente de la Angostura. El camino recorre 6km entre el arroyo, la Presa del Pradillo y dicho puente en medio de un paisaje de cuento.

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La cascada del Hervidero, a 40km de Madrid, también cuenta con ruta de senderismo que se puede recorrer en bicicleta o incluso en coche. Entre veredas y acueductos, ha sido escenario de rodajes televisivos como 'Águila Roja'. Además, niños y perros pueden darse un chapuzón en esta cascada del río Guadalix, que se encuentra tras curzar el Puente de San Antonio.