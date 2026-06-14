La piscina de Riosequillo abrirá el 30 de junio tras acoger la Regata de Traineras, un evento inédito en Madrid

La piscina de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya, retrasará su apertura al 30 de junio para acoger el arranque de la temporada de la Regata de Traineras, que se celebrará el 28 de junio en el embalse de Riosequillo y, por primera vez, en la Comunidad de Madrid.

El gerente del Área en el Ayuntamiento de Buitrago, Rafa Abad, ha explicado a Europa Press que la región será sede inaugural de las ligas de traineras gracias a un acuerdo entre la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya y la Comunidad de Madrid. La ACT reúne a unos 450 deportistas repartidos en 20 equipos.

La regata masculina, Eusko Label, llevará el nombre de Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, mientras que la prueba femenina, Euskotren, se disputará como Bandera Canal de Isabel II 175 aniversario. La liga finalizará el 20 de septiembre en Portugalete, en Vizcaya.

Un evento con hasta 8.000 asistentes previstos

Abad ha señalado que se espera la asistencia de entre 4.000 y 8.000 personas. "La incertidumbre es cuántos madrileños considerarán interesante pasarse por aquí de imprevisto", ha añadido.

El responsable municipal asegura que el Ayuntamiento afronta la cita con "ilusión", aunque reconoce que trabajan 15 horas diarias para tener todo preparado. También ha destacado el "palizón" que supondrá desmontar la infraestructura de la regata y dejar listo el espacio para la apertura de la piscina el 30 de junio.

El evento transformará durante esos días la actividad de este municipio de la sierra madrileña, de poco más de 2.000 habitantes. Los alojamientos hoteleros están prácticamente completos desde hace meses y habrá puestos de artesanía y gastronomía de Madrid y del País Vasco.

Cómo será la competición de traineras

Las traineras son embarcaciones tradicionales de remo de banco fijo, muy arraigadas en el norte de España, que compiten en pruebas de velocidad y resistencia en el mar o en aguas interiores.

La competición se disputará en formato contrarreloj por parejas. En categoría masculina habrá seis largos y cinco ciabogas, los giros que se hacen alrededor de una boya. En la femenina, cuatro largos y tres ciabogas.

Según destacó la Comunidad de Madrid en mayo, cuando se presentó el evento, el objetivo es "atraer turismo y dinamizar la actividad económica local en las poblaciones de la Sierra Norte". También señaló que la cita reforzará "el reequilibrio, la generación de oportunidades y la proyección de Buitrago del Lozoya como referente en el ámbito deportivo".

La piscina más larga de España

El área recreativa de Riosequillo está situada junto al embalse y cuenta con una lámina de agua de 4.500 metros cuadrados y más de 220 metros de longitud. El recinto dispone de piscina infantil, zonas de césped, bar-restaurante, puestos de helados, merenderos y un gran pinar.

El acceso está a unos dos kilómetros del pueblo, por la salida 74 de la A-1. Hay un aparcamiento gratuito con 700 plazas y las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida, con dos sillas anfibias para facilitar el baño.

El horario será de martes a viernes, de 11:00 a 20:00 horas, y fines de semana y festivos, de 10.30 a 20.30 horas. La entrada general cuesta 9 euros de martes a viernes y 14 euros los fines de semana.

También hay tarifas reducidas para menores de 3 a 15 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y familias numerosas: 6 euros entre semana y 10 euros los fines de semana. Para grupos de 25 o más personas, el precio especial es de 6 euros de martes a viernes.

Entradas solo en taquilla

La piscina tiene un aforo de 2.035 personas. Desde el Ayuntamiento recomiendan acudir entre semana, ya que los fines de semana suele completarse el aforo y muchos visitantes se quedan sin entrar.

Por ahora no hay venta online y las entradas solo se adquieren en taquilla. Abad explica que esto se debe a que hay "varios problemas en su acceso". "Para entrar hay que ir por una carretera muy estrecha con espacio justo para dos coches en sentido de ida y vuelta. Si viene gente con entrada y sin entrada ralentizaría el acceso para la gente que tiene entrada", ha puntualizado.

Cuando se completa el aforo, los trabajadores de la piscina cortan el paso más abajo.

Controles ambientales en el embalse

La instalación cuenta con su propia depuradora de aguas residuales. "Todo el agua sucia procedente de las duchas o los aseos va a una planta que depura el agua antes de verterse en el embalse", ha indicado Abad.

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También ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Tajo realiza controles para proteger el espacio natural. Parte de los 40 empleados del área vigilan, además, que los visitantes no se bañen en el embalse.