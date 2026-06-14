La oleada de atracos a joyerías del último mes dispara las alarmas en Madrid: "En cualquier momento se puede producir una tragedia"

Un atraco a punta de pistola en una joyería de Torrejón de Ardoz, otro a golpe de mazas y martillos contra el escaparate en Puente de Vallecas; un nuevo atraco con un arma falsa en el centro de Madrid, en la Latina; un asalto nocturno de tres tipos encapuchados y vestidos de militares en La Vaguada, donde testigos afirmaron haber escuchado detonaciones; un quinto robo en un centro comercial de Torrelodones armados con un rifle y un subfusil, y un último golpe, este frustrado a tiempo por la policía, en un establecimiento de Ciudad Lineal, al que un hombre y una mujer entraron disfrazados de religiosos para engañar a la dependienta, mientras un tercero intentaba hacerse con el botín.

Se trata de seis atracos a joyerías perpetrados en distintos puntos de la región en menos de un mes, entre el 15 de mayo y el 10 de junio. Todos ellos con un patrón común: asaltos violentos a plena luz o en horario comercial, con intimidación, armas reales o simuladas, rotura rápida de vitrinas y vehículos preparados para la fuga. No ha habido heridos de consideración en ninguno de ellos, más allá de una empleada de La Vaguada con un fuerte golpe en la cabeza y algún ataque de ansiedad, pero sí cuantiosas pérdidas materiales.

La investigación, asumida en buena parte por el Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, trata ahora de determinar si esos golpes responden a una misma organización criminal o, como sospechan los agentes, a dos grupos distintos que han actuado en paralelo durante estas semanas. La primera línea apunta a la denominada por los investigadores como la banda del Vaticano, el grupo arrestado el pasado miércoles tras el asalto frustrado a la joyería de Ciudad Lineal.

Además de este atraco, del que no cabe duda tras haber sido pillados in fraganti, la policía baraja la posibilidad de que sus integrantes estén relacionados también con los de Torrejón, Puente de Vallecas y Latina. Los tres están unidos por un modus operandi muy similar: entrada en horario comercial, uso del engaño o del falso cliente, presencia de una mujer en varios de los golpes, intimidación con armas y una huida preparada en vehículo.

En paralelo, los investigadores mantienen separada, al menos por ahora, la línea de los asaltos a la cadena José Luis en La Vaguada y en el centro comercial Espacio Torrelodones. En esos dos casos el patrón fue distinto: grupos aparentemente más jóvenes, sin presencia de mujeres, con entrada directa al establecimiento, rostros cubiertos, armas largas para intimidar y rotura rápida de vitrinas antes de emprender la fuga. Estas diferencias en los métodos empleados en los golpes refuerza la sospecha de que se trata de dos bandas distintas que han coincidido en el tiempo y en sus objetivos.

Policía Nacional

La oleada ha encendido todas las alarmas en el sector. Por el número de casos, pero, sobre todo, por su violencia. “Esto no se veía desde hacía muchos años ni en cantidad ni en calidad”, resume el secretario general del Gremio de Joyeros, Armando Rodríguez, que recuerda que los atracos con armas, intimidación y a plena luz del día parecían formar parte de “la historia trágica del gremio”. “Esto vuelve a resucitar el fantasma de aquello”, advierte, refiriéndose a los "años de plomo" de la primera década de los 2000.

La principal inquietud, explica Rodríguez, pasa por saber si se trata de una oleada puntual protagonizada por los mismos autores o si, por el contrario, “se ha abierto un nuevo frente” contra las joyerías madrileñas. Una preocupación que trasladarán en un próximo encuentro a tres bandas con la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía Nacional, cuya fecha está todavía por determinar, y que servirá también para conocer “qué datos hay” y valorar cómo se puede manejar la situación.

Más allá de la actuación policial, los joyeros insisten en que el problema de fondo es la reincidencia. Rodríguez defiende que la solución “la hemos dicho desde hace 25 años” y pasa por evitar que una misma persona pueda acumular detenciones y seguir en la calle a la espera de juicio. “No se puede permitir que un mismo individuo pueda delinquir cien veces antes de que tenga una sentencia firme que lo meta en prisión”, reprocha.

Por otro lado, lamentan que el margen para reforzar la seguridad de los establecimientos es limitado. Las joyerías ya están obligadas a contar con alarmas, blindajes, cámaras, sensores, cajas fuertes y otros sistemas pensados para prevenir robos fuera del horario comercial, pero esas medidas no sirven cuando el golpe se produce cara a cara, en horario de atención al público. “Una tienda de joyería está abierta al público y hay un trato personal, no es un banco que atienda a través de un cristal blindado”, resume Rodríguez.

Ese es, precisamente, el elemento que más preocupa al sector en estos momentos: el riesgo físico para los empleados. “Cuando te entran siete tíos o cinco tíos con escopetas o con armas largas, estás absolutamente vendido”, lamenta el secretario general del gremio, que teme que cualquier atraco mal planificado, un enfrentamiento o un momento de nervios pueda acabar en tragedia. “El riesgo siempre va a estar ahí”, admite, pero insiste en que la acumulación de casos y la dureza de los últimos golpes han devuelto a los joyeros madrileños a una sensación que creían superada.