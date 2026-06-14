La nueva regla del lujo en Madrid: menos ostentación, más silencio, luz y "casas que funcionan de verdad"

"Una casa bonita que no funciona acaba cansando". Con esa idea, el arquitecto Alberto de Lucio resume el cambio que vive el lujo residencial en Madrid: menos ostentación, más calma; menos efecto escaparate, más viviendas pensadas al milímetro para vivir mejor. En pleno auge de las reformas integrales premium, el fundador de De Lucio reivindica el valor de lo bien resuelto, lo invisible y lo que no siempre sale en las fotos.

Alberto De Lucio, CEO de DE LUCIO. / Cedida

¿Cómo ha cambiado la idea de lujo en las viviendas de Madrid en los últimos años?

Ha cambiado mucho. Antes el lujo se asociaba más a lo evidente: materiales caros, grandes marcas, elementos llamativos. Hoy va por otro camino. Tiene que ver con vivir mejor, con una casa bien pensada, cómoda, silenciosa, luminosa y hecha con muchísimo cuidado. El cliente de alto nivel en Madrid ya no busca solo impresionar. Busca que su casa funcione, que le represente y que le dé calma.

¿El lujo residencial ha dejado de estar en lo llamativo para pasar a estar en lo bien pensado?

Sí, totalmente. Para mí, el verdadero lujo está en lo bien resuelto. En una distribución que parece sencilla, pero que está muy pensada. En una luz bien trabajada, en una puerta que cierra bien, en una cocina que funciona de verdad, en una vivienda donde todo tiene sentido. Lo llamativo puede impactar al principio, pero lo bien pensado se disfruta todos los días.

Reforma Integral en la zona de Arturo Soria – Madrid. / DE LUCIO PROYECTOS Y REFORMAS

Cuando habla de excelencia, ¿con qué tiene que ver realmente?

Tiene que ver con el detalle, con la coherencia y con hacer las cosas bien incluso donde no se ven. La excelencia está en la planificación, en la ejecución, en el seguimiento, en la limpieza de los encuentros, en cumplir lo que se ha prometido y en cuidar al cliente durante todo el proceso. Una casa excelente no tiene por qué gritar. Muchas veces se nota precisamente porque todo parece natural.

¿Qué buscan ahora los clientes madrileños cuando reforman una vivienda de alto nivel?

Buscan diseño, calma y funcionalidad, pero muy bien equilibrados. Quieren una casa bonita, por supuesto, pero no un diseño incómodo. Quieren espacios ordenados, buena iluminación, materiales agradables y una vivienda que les haga la vida más fácil. El gran reto es unir estética, funcionalidad y tranquilidad.

Reforma Integral en la calle Alvarez de Baena -El Viso – Madrid- / DE LUCIO PROYECTOS Y REFORMAS

¿Qué define hoy una casa bien reformada en Madrid?

La luz natural, una buena distribución, materiales nobles, aislamiento acústico, orden visual, almacenaje bien integrado… Pero lo más importante es que todo esté conectado. Una casa bien reformada no es una suma de cosas bonitas. Es un conjunto coherente donde cada decisión tiene sentido.

¿Hay una vuelta al lujo discreto, a casas que no gritan pero se notan bien hechas?

Sí. Cada vez vemos más clientes que quieren casas elegantes, discretas y atemporales. Viviendas que no dependan tanto de la moda, sino de la calidad del diseño, de los materiales y de la ejecución. Ese lujo discreto me interesa mucho, porque exige más oficio. No se trata de poner más cosas, sino de saber quitar, ordenar y resolver.

¿Qué errores se cometen cuando se confunde lujo con exceso?

El principal error es pensar que cuanto más se añade, más valor tiene una vivienda. Y muchas veces ocurre lo contrario. El exceso puede hacer que una casa pierda equilibrio, que envejezca peor o que resulte incómoda. El lujo no está en saturar, sino en elegir bien. En saber qué necesita realmente esa vivienda y qué necesita realmente ese cliente.

Reforma Integral en la calle Duque de Rivas – Madrid- / DE LUCIO PROYECTOS Y REFORMAS

¿Madrid vive un momento especialmente fuerte en reformas integrales premium?

Sí, sin duda. Madrid está en un momento muy potente. Hay mucha vivienda con gran potencial en zonas como Salamanca, Chamberí, Justicia, Jerónimos, Chamartín o La Moraleja, y muchos clientes prefieren transformar una buena vivienda existente antes que buscar algo nuevo. Además, el cliente es cada vez más exigente. Quiere calidad, diseño, control, transparencia y una empresa capaz de acompañarle de principio a fin.

¿Por qué una buena reforma empieza antes de tirar el primer tabique?

Porque la obra empieza mucho antes de la demolición. Empieza escuchando, midiendo, analizando, pensando y tomando decisiones. Cuanto mejor se trabaja esa fase previa, menos improvisación hay después. Una reforma integral bien hecha necesita planificación. Tirar tabiques es fácil. Lo difícil es saber qué hay que hacer antes de tirarlos.

¿Qué importancia tiene escuchar al cliente antes incluso de dibujar un plano?

Toda. Antes de dibujar hay que entender cómo vive el cliente, qué le molesta de su casa actual, qué rutinas tiene, qué espera de la vivienda, qué le ilusiona y también qué le preocupa. Muchas veces el cliente empieza hablando de metros, materiales o distribución, pero detrás hay necesidades más profundas: orden, calma, familia, privacidad, luz o comodidad.

Reforma Integral en la Calle Alcalá, Madrid / DE LUCIO PROYECTOS Y REFORMAS

¿Cuál es la decisión invisible que más puede cambiar una casa?

La distribución. Es una decisión que muchas veces no se ve como un material o una lámpara, pero lo cambia todo. Una buena distribución puede hacer que una vivienda parezca más grande, más luminosa y más cómoda. También diría las instalaciones y el aislamiento. No se ven en las fotos, pero determinan muchísimo la calidad real de una casa.

¿Qué diferencia hay entre ejecutar una obra y pensar realmente un espacio?

Ejecutar una obra es construir lo que está definido. Pensar un espacio es ir más allá: entender el uso, anticipar problemas, mejorar soluciones y cuidar la coherencia de todo el proyecto. En Casa De Lucio no queremos ser solo una empresa que ejecuta. Queremos aportar criterio, experiencia y acompañamiento. La diferencia está en no limitarse a hacer, sino en ayudar a decidir bien.

¿Por qué tener arquitectos en plantilla cambia la experiencia del cliente?

Porque permite acompañar mejor al cliente y al proyecto. Tener arquitectos dentro del equipo nos ayuda a entender el espacio, coordinar mejor la obra, anticipar problemas y hablar el mismo idioma que la dirección facultativa, los interioristas y los clientes. También nos permite tener una visión más completa. No se trata solo de construir, sino de cuidar el diseño, la técnica, el presupuesto y la ejecución.

Reforma Integral en la calle Duque de Rivas – Madrid / DE LUCIO PROYECTOS Y REFORMAS

¿Qué significa acompañar al cliente durante toda la obra?

Significa estar presente, informar, explicar, anticiparse y dar tranquilidad. Una reforma integral tiene muchas decisiones y muchos momentos delicados. El cliente necesita saber que hay un equipo detrás, que controla, que responde y que cuida su casa como si fuera propia. Acompañar no es solo mandar avances. Es generar confianza durante todo el proceso.

¿Cómo se reduce la ansiedad de quien se enfrenta a una reforma?

Con orden, comunicación y transparencia. La ansiedad muchas veces aparece cuando el cliente no sabe qué está pasando, cuánto va a costar algo o qué decisión debe tomar. Por eso es tan importante explicar bien, presupuestar con detalle, planificar, avisar de los posibles imprevistos y mantener una comunicación clara. La confianza reduce mucho la incertidumbre.

¿La transparencia en presupuestos y plazos es hoy una forma de lujo?

Sí, absolutamente. En una reforma integral, la transparencia es fundamental. Un cliente de alto nivel no quiere sorpresas innecesarias. Quiere saber qué está contratando, por qué cuesta lo que cuesta y qué implicaciones tiene cada decisión. Para mí, la transparencia es una forma de respeto. Y en el sector de la reforma, también es una forma de diferenciación.

Reforma Integral en la calle Begonia – La Moraleja – Madrid. / DE LUCIO PROYECTOS Y REFORMAS

¿Qué parte de una reforma no se ve en las fotos, pero determina que el cliente quede satisfecho?

La gestión. Las fotos enseñan el resultado, pero no enseñan todo lo que hay detrás: planificación, coordinación de oficios, control de costes, resolución de problemas, comunicación con el cliente, limpieza, orden y seguimiento. Una reforma puede quedar muy bien en una imagen, pero la satisfacción real del cliente depende mucho de cómo se ha llegado hasta ahí.

Empezaste reformando el baño de una amiga. ¿Cuándo sentiste que aquello podía convertirse en una empresa?

Al principio no lo vi como una empresa. Fue algo muy pequeño, casi natural. Una amiga necesitaba reformar un baño, me lancé, salió bien y poco a poco fueron llegando más encargos. Creo que empecé a sentir que podía convertirse en algo serio cuando vi que los clientes no solo valoraban el resultado, sino la forma de trabajar: la cercanía, la seriedad, la implicación y la confianza.

¿Qué te enseñó empezar desde una obra pequeña?

Me enseñó humildad y oficio. Empezar desde abajo te ayuda a entender la obra de verdad, a valorar cada detalle y a respetar mucho el trabajo de todos los profesionales que intervienen. También me enseñó que no hay obras pequeñas cuando el cliente confía en ti. Esa mentalidad sigue formando parte de nuestra manera de trabajar.

¿Qué has aprendido en estos más de 20 años transformando viviendas en Madrid?

He aprendido que una reforma no va solo de obra. Va de personas, de confianza y de tomar muchas decisiones bien encadenadas. También he aprendido que la excelencia no aparece al final, aparece durante todo el proceso. En cómo se escucha, cómo se presupuesta, cómo se planifica, cómo se ejecuta y cómo se responde cuando surge un problema.

¿Cómo ha evolucionado tu manera de entender una casa?

Antes quizá la veía más desde la obra: distribución, materiales, ejecución. Hoy la entiendo de una forma más completa. Una casa es el lugar donde una persona descansa, vive, comparte, se protege y construye parte de su vida. Por eso una reforma tiene tanta importancia. No estamos transformando solo metros cuadrados. Estamos transformando la manera en la que alguien va a vivir.

Alberto De Lucio, CEO de DE LUCIO. / Cedida

¿Qué significa que una reforma sea también una experiencia humana?

Significa entender que detrás de cada decisión hay personas. Una reforma mueve ilusión, inversión, miedo, expectativas y muchas emociones. El cliente necesita sentirse escuchado y acompañado. Para mí, la parte humana es clave. Puedes tener muy buena técnica, pero si no generas confianza, la experiencia no será completa.

¿Cuál ha sido el mayor cambio del cliente madrileño desde que empezaste hasta ahora?

El cliente actual está mucho más informado y es más exigente. Tiene más referencias, conoce más materiales, ve muchos proyectos y sabe lo que quiere, aunque a veces necesite ayuda para ordenarlo. También valora más el proceso. Ya no busca solo una empresa que haga la obra, sino un equipo que le acompañe, le asesore y le dé tranquilidad.

¿Qué te gustaría que sintiera una persona cuando entra por primera vez en una casa reformada por Casa De Lucio?

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Me gustaría que sintiera calma, confianza y la sensación de que todo está en su sitio. Que no vea una casa forzada, sino una vivienda natural, bien hecha y pensada para vivir. Y, sobre todo, me gustaría que pensara: "esto era exactamente lo que necesitaba, aunque quizá no sabía explicarlo así al principio". Ese, para mí, es el mejor resultado.