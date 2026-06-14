Una nueva protesta por la educación pública saldrá este domingo a las calles como "termómetro" de la huelga indefinida

Una nueva manifestación en defensa de la educación pública recorrerá este domingo, a partir de las 12 horas, las calles de Madrid y servirá como "termómetro" de la huelga indefinida que sindicatos y familias preparan para el inicio del próximo curso.

Convocada por CC.OO, UGT y la Confederación AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (Confapa), la protesta saldrá desde la Plaza de Neptuno, pasará por Cibeles y concluirá en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

"No estamos ante una movilización más: este domingo es un día fundamental para plantar cara de manera contundente a los ataques sistemáticos que estamos sufriendo. Es el termómetro y el motor de la huelga indefinida que ya estamos abordando para el inicio de curso. Necesitamos demostrar desde ya que estamos organizados, fuertes y decididos a ir a por todas", defendió CC.OO en un comunicado.

Hace unas semanas, las tres organizaciones anunciaron la convocatoria de una huelga indefinida en la enseñanza pública en la región a partir de septiembre ante "el deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado".

Por ello, piden a los docentes y a las familias asistir a la manifestación de este domingo para que el Ejecutivo autonómico "tenga claro que esto no va a parar y que lo que les viene encima es una marea imparable que va a defender sus derechos hasta el final".

Asimismo, saldrán para criticar "las condiciones climáticas son insostenibles" en los centros educativos, especialmente "contra la burla y el desprecio absoluto que han recibido estos días por parte del Gobierno regional".

"El ataque es directo y sin disimulos. Están cerrando aulas de la escuela pública a destajo en pleno proceso de escolarización, mientras blindan con dinero público a la concertada por 10 años. No vamos a permitir que desmantelen nuestro futuro", insisten los convocantes.

La Comunidad ve "incomprensible" la huelga indefinida

La huelga indefinida que preparan los sindicatos ha sido criticada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España.

"Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece una reflexión", trasladó en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press.

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Para la máxima responsable de la educación madrileña, esta huelga indefinida "en realidad lo que está haciendo es amenazar el inicio del curso y perjudicar a todas las familias madrileñas", así como "replicar las movilizaciones que estamos viendo en Valencia".