MÚSICA EN DIRECTO
Nadine Sierra emociona al Teatro Real con un bis, tras 7 minutos de aplausos, en la última función de 'Romeo y Julieta'
La soprano estadounidense repitió el aria 'Amour, ranime mon courage' tras siete minutos de ovación en la última representación de la ópera de Gounod en el coliseo madrileño
EP
La soprano estadounidense Nadine Sierra ha protagonizado este sábado uno de los momentos más destacados de la temporada del Teatro Real al ofrecer un bis durante la última representación de la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles Gounod, tras más de siete minutos de aplausos.
La cantante, que interpreta el papel de Julieta en el espectáculo del coliseo madrileño, ha repetido en el cuarto acto la célebre aria del veneno, 'Amour, ranime mon courage', después de recibir más de siete minutos de aplausos por parte de los espectadores. Según el Teatro Real, más de 40.000 personas han sido testigos de una "emocionante noche de ópera".
El bis ha tenido lugar en la última función de 'Romeo y Julieta', una representación que, además, estaba siendo retransmitida en directo a cerca de 150 municipios de toda España dentro de las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Ópera.
Con este montaje, el Real salda su "asignatura pendiente" con este título que ha regresado a su escenario más de un siglo después, ya que su última representación se remonta a 1911.
Romeo y Julieta', con libreto de Jules Barbier y Michel Carré, es una coproducción con la Opera national de Paris, y dirigida por Thomas Jolly, creador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
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