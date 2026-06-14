Muere ahogado un hombre de 57 años mientras nadaba en el Pantano de San Juan

Un hombre de 57 años ha muerto ahogado esta tarde mientras nadaba en el Pantano de San Juan, junto al muro de la presa. El cuerpo ha sido localizado por el equipo de drones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El aviso se recibió en torno a las 19.10 horas, cuando varias personas llamaron al 112 tras ver desde la orilla cómo el hombre desaparecía en el agua en la zona del muro de la presa, según ha explicado Luis Serrano, portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Policía Local, una UVI móvil del SUMMA 112 y Guardia Civil. Desde el primer momento, una barca de BomberosCM y otra de Policía Local comenzaron una búsqueda superficial en el entorno en el que el bañista había sido visto por última vez.

Al dispositivo se sumó después la unidad de drones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Aproximadamente una hora después del inicio de la búsqueda, los drones localizaron con una cámara térmica la ubicación del cuerpo.

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Tras la localización, los servicios de emergencia balizaron y señalizaron el punto exacto siguiendo instrucciones de la Guardia Civil. Del levantamiento del cadáver se encargará el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.