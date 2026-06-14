Metro de Madrid invertirá más de 6,1 millones en un nuevo sistema logístico robotizado

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido la adjudicación de un contrato para implantar un sistema automatizado de gestión logística y preparación de pedidos en el Centro Logístico de Metro, situado en Canillejas. La actuación contará con una inversión de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses.

A esta cantidad se suman los 2,8 millones de euros correspondientes a las obras previas de adaptación de la nave que albergará las nuevas instalaciones, ya adjudicadas. En conjunto, el presupuesto supera los 6,1 millones de euros.

La nueva infraestructura permitirá mejorar el control de materiales de gran volumen y peso utilizados habitualmente en las tareas de conservación de la red. Para ello, contará con capacidad para albergar, como mínimo, 3.500 palés y empleará tecnología robotizada capaz de trasladar automáticamente los productos hasta las áreas de preparación.

Más rapidez y seguridad en los pedidos

El nuevo sistema facilitará el trabajo de los profesionales encargados de suministrar equipos y componentes a las distintas áreas de Metro de Madrid. Además, incorporará herramientas avanzadas de gestión para organizar y controlar los pedidos de forma más rápida, precisa y segura.

Con esta actuación, Metro busca incrementar la capacidad de almacenamiento, agilizar los procesos internos y reducir los plazos de respuesta en las tareas vinculadas al mantenimiento de trenes, estaciones e infraestructuras.

Un centro clave para Metro de Madrid

El Centro Logístico de Canillejas desempeña un papel estratégico en el funcionamiento de Metro de Madrid, ya que desde estas instalaciones se gestionan el almacenamiento y la distribución de los materiales necesarios para la conservación de la red.

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El proyecto forma parte del plan de transformación tecnológica que la compañía desarrolla para adaptar este complejo a los estándares de la industria 4.0. Tras una primera fase centrada en la modernización del almacén automático de pequeño material, la actuación avanza ahora con la implantación de una nueva solución robotizada y la adecuación de los espacios necesarios para su puesta en marcha.