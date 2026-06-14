Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abono transporteToros San IsidroVisita del papaBaños Mad CoolKiosko libreríaJabón LagartoMercadonaMejor nota SelectividadMejores institutos PAU
instagramlinkedin

'CASO PLUS ULTRA'

Reyes Maroto defiende la presunción de inocencia de Zapatero tras la incautación de 1,3 millones en joyas

El PSOE madrileño recuerda que Zapatero declarará como investigado y apela a la presunción de inocencia en el caso Plus Ultra

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha insistido en la defensa de la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la incautación de joyas en el registro de su despacho dentro del 'caso Plus Ultra', que suman un valor tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros.

"Tenemos que dejar trabajar la Justicia, estamos al principio de un procedimiento, y sobre todo defender la presunción de inocencia" ha señalado a preguntas de los medios desde de la manifestación en defensa de la Educación pública, donde ha subrayado que también hay que estar pendientes de los "procedimiento del PP, que no son pocos".

Zapatero declarará como investigado este miércoles y jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas incautadas.

Noticias relacionadas

Maroto, quien ocupaba el cargo de ministra de Industria, Comercio y Turismo cuando se produjo el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, ha reiterado que se debe "dejar trabajar" a la Justicia, especialmente al inicio de un procedimiento, y ha subrayado la importancia de defender la presunción de inocencia "en un Estado democrático como es el español".

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
  2. Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
  3. Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
  4. Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
  5. Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
  6. El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
  7. Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
  8. La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional

Reyes Maroto defiende la presunción de inocencia de Zapatero tras la incautación de 1,3 millones en joyas

Reyes Maroto defiende la presunción de inocencia de Zapatero tras la incautación de 1,3 millones en joyas

La Feria del Libro de Madrid afronta su cierre con una facturación provisional de 7,26 millones de euros

La Feria del Libro de Madrid afronta su cierre con una facturación provisional de 7,26 millones de euros

Madrid activa alertas personalizadas por olas de calor en la Tarjeta Sanitaria Virtual

Madrid activa alertas personalizadas por olas de calor en la Tarjeta Sanitaria Virtual

Los profesionales sanitarios de Madrid destacan en la edición 2025 de los Premios Nacionales de Reputación Enfermera

Los profesionales sanitarios de Madrid destacan en la edición 2025 de los Premios Nacionales de Reputación Enfermera

La fiebre del Mundial dispara la venta de televisores en Madrid: los modelos de 85 pulgadas, entre los más demandados

Miles de docentes y familias marchan por Madrid en defensa de la educación pública

Miles de docentes y familias marchan por Madrid en defensa de la educación pública

La Carrera Madrid con la ELA volverá este domingo al paseo de la Castellana en un recorrido de cinco kilómetros

La Carrera Madrid con la ELA volverá este domingo al paseo de la Castellana en un recorrido de cinco kilómetros

Madrid impulsa el tratamiento de enfermedades neurológicas con una inversión de 25 millones en neuroestimuladores

Madrid impulsa el tratamiento de enfermedades neurológicas con una inversión de 25 millones en neuroestimuladores