SANIDAD Y TECNOLOGÍA
Madrid impulsa el tratamiento de enfermedades neurológicas con una inversión de 25 millones en neuroestimuladores
Estos sistemas implantables, que funcionan mediante impulsos eléctricos, se destinarán a hospitales públicos madrileños para tratar diversas enfermedades
La Comunidad de Madrid destinará más de 25 millones de euros a la adquisición de neuroestimuladores para tratar distintas enfermedades en los hospitales públicos de la región. El Consejo de Gobierno ha sido informado esta semana de la tramitación del Acuerdo Marco que regulará el suministro de estos dispositivos sanitarios especializados.
El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por hasta tres años adicionales, según ha informado el Ejecutivo regional.
Los neuroestimuladores son sistemas implantables formados por electrodos que pueden colocarse en distintas partes del cuerpo. Funcionan mediante impulsos eléctricos dirigidos a zonas afectadas por determinadas patologías.
En áreas profundas del cerebro, estos dispositivos se utilizan en el tratamiento de enfermedades como el párkinson, el síndrome de Tourette o la epilepsia. En el caso de esta última, también pueden implantarse en el nervio vago para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Su uso en los senos carotídeos permite regular la hipertensión arterial. Además, la estimulación en las raíces sacras está indicada para tratar la incontinencia y la retención urinaria no obstructiva, así como la incontinencia fecal.
El Acuerdo Marco garantizará a los hospitales del Servicio Madrileño de Salud la disponibilidad de estos dispositivos y el suministro necesario para la atención a los pacientes. La compra centralizada permitirá obtener condiciones más ventajosas por el volumen conjunto de adquisición, además de agilizar la tramitación administrativa y simplificar los procedimientos de gestión.
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