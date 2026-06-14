Madrid examina a 785 aspirantes para obtener la acreditación de controlador de acceso, la mayor convocatoria en diez años

La Comunidad de Madrid ha celebrado este sábado los exámenes para la obtención de la acreditación de controlador de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, con la participación de 785 aspirantes. Se trata de la convocatoria con mayor número de candidatos de los últimos diez años, tras la validación de las solicitudes por parte de la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Las pruebas se han desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y han constado de dos ejercicios diferenciados.

Dos pruebas para evaluar aptitudes y conocimientos

El primero de los exámenes ha consistido en un test psicológico destinado a valorar la aptitud de los candidatos y las condiciones personales necesarias para desempeñar estas funciones. Posteriormente, los aspirantes han realizado una prueba de conocimientos formada por 50 preguntas sobre las materias incluidas en el programa oficial.

Entre los contenidos evaluados figuran las funciones propias del personal de control de acceso, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, los derechos y deberes fundamentales, así como cuestiones relacionadas con la seguridad, la salud pública y los delitos contra las personas.

La principal novedad de esta convocatoria ha sido la actualización del temario para adaptarlo a los cambios normativos más recientes. Entre las nuevas materias incorporadas destacan la prevención de la violencia sexual, las habilidades sociales, el civismo y la convivencia ciudadana.

Con esta revisión, el Gobierno regional pretende reforzar el papel del controlador de acceso y adecuar su formación a las nuevas responsabilidades asociadas a este perfil profesional.

Más profesionales para reforzar la seguridad en el ocio

La convocatoria permitirá incrementar el número de profesionales habilitados para desarrollar labores de control de acceso en establecimientos y espacios dedicados al ocio y a los espectáculos públicos.

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Según la Comunidad de Madrid, el objetivo es contribuir a mejorar la seguridad, la organización y el correcto funcionamiento de estos recintos, al tiempo que se refuerzan las garantías para usuarios y trabajadores.