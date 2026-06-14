Madrid destina 78,4 millones a reforzar la atención residencial de 795 personas con discapacidad intelectual

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado una inversión de 78,4 millones de euros para mantener 795 plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados.

La medida se articula a través de siete contratos basados en el Acuerdo Marco de 2025, con una duración prevista entre 2026 y 2028.

Centros especializados en seis localidades

Las plazas se encuentran en recursos ubicados en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas y en los municipios de Leganés, Getafe, Arroyomolinos, Ciempozuelos y Somosierra.

Estos centros especializados ofrecen una atención integral que incluye alojamiento, manutención, cuidado, apoyo personal y social, así como actividades rehabilitadoras y de ocio dirigidas a favorecer el desarrollo de los usuarios y su inclusión social.

Más plazas y mayor presupuesto

El Gobierno regional promovió el pasado año un nuevo Acuerdo Marco para el mantenimiento de 950 plazas residenciales de la red pública, lo que supone 117 plazas más que el anterior. El presupuesto supera los 223 millones de euros, un 33% más.

En conjunto, la Comunidad de Madrid dispone de 14.500 plazas para la atención a personas con discapacidad intelectual o física y de más de 7.000 plazas para personas con enfermedad mental grave y duradera, con una inversión anual superior a 426 millones de euros.

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Además, el Ejecutivo autonómico ha impulsado la Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad Horizonte 2028, dotada con 4.800 millones de euros e integrada por 316 medidas transversales de todas las consejerías del Gobierno regional.