El impresionante cambio de Chamartín: de baldíos y asentamientos a núcleo urbano

Lejos queda la vista de un Estadio Santiago Bernabéu con alrededores vacíos, alguna vez ocupados por asentamientos de migrantes que buscaban oportunidades en la creciente Madrid. Pero así, rodeado de descampados, era la vista aérea del entonces Nuevo Estadio Chamartín en 1949, a dos años de su inauguración, mirando hacia el Sur.

El Bernabéu por los años

Para ese momento solo contaba con dos anfiteatros, lejos del actual templo del fútbol mundial que ha presenciado cuatro cuatro finales de la Copa Europa, los partidos finales del Mundial 1982, de la Eurocopa 1964 o de la Copa Libertadores 2018, y el crecimiento de uno de los equipos más importantes del mundo como casa de este. Además, poco después de su inauguración llegó el esperado tercer anfiteatro en la década de los 50, en su primera gran ampliación para llegar a un aforo de 125.000 visitantes.

Por esta importancia en el deporte, abre sus puertas todos los días a toures guiados para que los turistas se adentren en su historia. El recinto pasó de acoger a los espectadores en localidades sin sillas a butacas situadas bajo el calos de 1.300 calefactores, zonas de palco y focos de iluminación artifical que llegaron casi 10 años después de su inauguración.

El estadio también estaba acompañado de La Plaza de Lima, rodeada de baldíos que años después se convertirán en el gran nudo urbano que conocemos hoy. Ya existía en Paseo de La Castellana, delineando el límite urbano frente a los campos abiertos y un abrebocas para la expansión urbanística de la capital.

Un poco más allá de esta vía se divisa Nuevos Ministerios, el complejo gubernamental que marca el horizonte de la fotografía. Su estilo herreriano ya dominaba la zona, sirviendo como frontera a la creciente expansión al norte.

Vista del Paseo de la Castellana desde Nuevos Ministerios (2019), en el epicentro de Chamartín / José Miguel Palacio

De municipio a núcleo urbano, el cambio de Chamartín

Lo que ahora conocemos como Chamartín fue el municipio Chamartín de la Rosa, incorporado a Madrid en 1948. El Ayuntamiento de Madrid explica que antes de ello, el pueblo se había alzado como una aldea de repoblación en torno a la actual plaza del Duque de Pastrana, aunque atravesó muchos cambios durante buena parte de la Edad Moderna.

Sin embargo, Chamartín creció por asentamiento de inmigrantes en la década de 1870 atraídos por oportunidades de trabajo en la capital en medio de desarrollo industrial. Los recién llegados no encontraban alquileres ni viviendas baratas en la gran ciuadad, por lo que optaron por residir a las afueras.

Noticias relacionadas

No fue hasta los años 50 en adelante que llegaría la modernización de la zona, a manos del Plan de Ordenación Urbanística de Madrid. Así se alzaron la estación de Chamartín, el estadio y la prolongación de las calles de Serrano y Príncipe de Vergara, así como La Castellana y el Plan de Enlaces Ferroviarios subterráneo.