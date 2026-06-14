Madrid activa alertas personalizadas por olas de calor en la Tarjeta Sanitaria Virtual

La Comunidad de Madrid ampliará desde este lunes la información y las alertas sobre altas temperaturas que ofrece a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). El nuevo servicio permitirá a los ciudadanos conocer el riesgo por calor previsto en su área geográfica, las temperaturas máximas estimadas, la previsión del índice ultravioleta y las principales recomendaciones para proteger la salud.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha explicado que esta funcionalidad estará operativa hasta el próximo 15 de septiembre. El acceso se realizará desde un nuevo módulo situado en la sección Prevención y promoción de la Salud, ubicada en la pantalla principal de la TSV.

La herramienta permitirá comprobar de un vistazo si la situación en cada zona es de Normalidad, Precaución o Alto Riesgo. También ofrecerá las temperaturas máximas previstas para el día en curso y para los dos siguientes.

Índice UV y consejos de protección

El boletín incluirá además la previsión del índice de radiación ultravioleta (UV) y recomendaciones específicas en función de los registros previstos. Entre ellas, se indicará si es necesaria protección solar extra, si se puede permanecer en el exterior o si conviene evitar las horas centrales del día. También se incorporarán consejos como el uso de camisas y sombreros para reducir la exposición directa al sol.

Aunque la información aparecerá personalizada automáticamente, la aplicación permitirá consultar la situación en otras zonas de la Comunidad de Madrid. Esta opción está pensada especialmente para desplazamientos o viajes dentro de la región.

Alertas en el móvil

La TSV permitirá configurar alertas en el teléfono móvil para recibir avisos automáticos cuando se active un nivel de riesgo alto o de precaución por calor en el área del usuario.

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El nuevo módulo contará, asimismo, con un espacio específico de información ampliada y consejos de prevención ante olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños o pacientes con enfermedades crónicas.