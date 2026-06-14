Luz al final del túnel: los vehículos circularán por el túnel soterrado de la A-5 a finales de diciembre

La mayor obra de transformación urbana del mandato de José Luis Martínez-Almeida, el soterramiento de la A-5 a su paso por Batán, Campamento, Aluche y Las Águilas, empieza a ver la luz al final del túnel, nunca mejor dicho, con una fecha marcada en rojo en el calendario, finales del próximo mes de diciembre, cuando los vehículos podrán "circular con normalidad" por la autovía con la apertura del túnel.

Lo ha venido confirmando el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, sobre el Paseo Verde del Suroeste, como se le conoce de forma oficial, un proyecto que cose barrios que habían estado separados por una herida, la A-5, desde finales de los años 60.

Será en septiembre cuando arranque la urbanización de la parte superior, es decir, cuando la ciudadanía pueda comprobar que a Madrid Río, nacido del soterramiento de la A-5, le ha salido un digno competidor que dinamitará la barrera que ha supuesto la autovía desde 1968 para los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, con los de Campamento, también en Latina, y Casa de Campo, en Moncloa-Aravaca.

Una obra de este calibre necesita un presupuesto de esta envergadura, en concreto, 420 millones de euros. "Va a transformar no solo ese corredor de la A-5 sino que, como una mancha de aceite, se va a extender por el sur de Madrid y será una obra que transformará todo el entorno, igual que hizo Madrid Río", ha vaticinado Carabante.

Un mirador, un skate park y merenderos sobre colinas artificiales

Las tierras de la excavación del soterramiento de la A-5 se convertirán en tres colinas artificiales que permitirán reducir significativamente el volumen a gestionar como residuo y acoger un skate park, un mirador, merenderos, un espacio para la diversidad, además de ser el nuevo hogar de árboles que han tenido que ser retirados de la autovía.

¿Dónde? En la parcela de la antigua subestación eléctrica de Iberdrola, denominada 'Estación de Superficie Ventas de Alcorcón'. La incorporación de esta parcela al patrimonio del Ayuntamiento de Madrid permitirá la integración urbanística del Paseo Verde del Suroeste con los grandes pulmones verdes de la zona Casa de Campo y Cuña Verde de Latina.

En las tres colinas se trasplantarán algunos de los árboles retirados de la A-5. Así, la colina norte se dedicará a uso recreativo, con la colocación de un graderío para un circuito de pump track y skate park.

La colina oeste contará con un mirador o un punto de interpretación de la red verde de parques mientras que la colina sur generaría un espacio para la biodiversidad con zona de merenderos. La plantación de más de 7.000 árboles a lo largo del Paseo Verde del Suroeste "se impone en el contrato como una prioridad, además de contribuir a mitigar el ruido de la circulación", ha venido informando el Ayuntamiento.

Se busca llegar a una cobertura arbórea próxima al 70 u 80% y maximizar la superficie de parterres mediante paseos peatonales, zonas de estar o un carril bici. Además el proyecto incorpora ocho pérgolas con paneles fotovoltaicos que contribuirán a generar energía para abastecer las necesidades del túnel.

Con estos paneles se logrará, por ejemplo, abastecer energéticamente la iluminación de refuerzo del tramo soterrado. En total se van a instalar 1.055 paneles y seis inversores fotovoltaicos. La producción anual estimada es de 561,43 MWh, equivalente al consumo eléctrico anual de 200 hogares en España.

Ampliar más allá de la M-40

El Ayuntamiento sigue estudiando la posibilidad técnica, concretamente presupuestaria, de ampliar el soterramiento de la A-5 hasta la M-40, un proyecto que consideran "necesario hacerlo", en palabras de Carabante cuando ha sido preguntado por esta posibilidad.

El salto hasta la M-40 se contempla por parte del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida ya de cara a una siguiente legislatura, con un proyecto de soterramiento "muy complicado y que desde el punto de vista económico es incluso más importante" .

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Madrid ya "no está en una vocación radial", diagnosticaba el delegado, que ha venido defendiendo que se trata de "modificar esas grandes avenidas para hacerlas más amables, más sostenibles". Para hacer posible un proyecto con una "extraordinaria envergadura desde el punto de vista presupuestario", el Ayuntamiento depende de la colaboración de otras administraciones, con el Estado en el punto de mira, para cofinanciar la actuación.