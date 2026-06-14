El Lianchi, el barrio oscuro de Alcalá de Henares que nadie quería visitar en los 80: "Era un símbolo de todo lo que está mal"

En 1978, Televisión Española comenzó a emitir La frontera azul. Esta producción japonesa ambientada en China narraba la historia de Lin Chung, un joven que, harto de la opresión del emperador, se rebelaba contra su autoridad, ayudado de un pequeño ejército de leales acampado en las marismas del río Lian Shan Po. A partir de ese momento, para los niños y jóvenes de la España de finales de los 70, Lin Chung fue un héroe a imitar y Lian Shan Po, una suerte de territorio mítico en el que reinaba la rebeldía y el deseo de justicia. "Las aventuras de Lin Chung eran admirables. Todo el mundo era fan de este héroe que luchaba contra la opresión y por la justicia", escribe Jorge Matías que, en esa época, era un niño que vivía en el Polígono Puerta de Madrid de Alcalá de Henares. Un barrio de nueva construcción al otro lado de la A2 que, a partir de entonces, empezó a ser conocido como Liang Shan Po, aunque "como era un nombre muy largo y nosotros no nos merecíamos tanta nobleza, el barrio comenzó a ser más conocido como el Lianchi".

El Distrito II de Alcalá de Henares, al que pertenecía Puerta de Madrid, fue un distrito planificado que buscaba acabar por primera vez con el caos urbanístico que caracterizaba a otros barrios de la localidad complutense. En principio iba a ser un barrio para alojar a las familias de miembros del Ejército, sin embargo, terminó acogiendo a ciudadanos comunes o realojados de otros puntos de la actual comunidad autónoma. Unos vecinos que, al carecer de rangos militares y cualidades castrenses, no merecieron por parte de las autoridades que se terminaran las zonas verdes, se plantasen los jardines, que las fuentes tuvieran agua o que los columpios no estuvieran oxidados. De esta forma, en lugar de convertirse en ese territorio mítico inspirado en las orillas de Lian Shan Po, Lianchis se convirtió, según Matías, en "un símbolo de todo lo que está mal y no debía ocurrir".

Fotograma de 'La frontera azul', la serie que RTVE comenzó a emitir en 1978. / ARCHIVO

Años después de haberse mudado allí con sus padres, Jorge Matías ha recurrido a algunos de sus recuerdos de ese barrio alcalaíno para escribir La frontera azul, libro recién publicado por Altamarea que, el próximo 14 de junio, ha organizado una sesión de firmas con el autor, en la caseta 326 que la editorial tiene en la Feria del libro. "Toda esta ola de nostalgia que hay sobre los 90 y los 80 me parece repugnante. Todos sentimos nostalgia, ¿quién no la siente? Yo también recuerdo con agrado cuando mi madre me regaló un Airgamboy de Drácula, que molaba mucho, pero la nostalgia actual es una actitud reaccionaria, que pretende reivindicar una época que, no solo no era mejor ni más segura, sino en la que no había diversidad y la gente vivía mucho peor. De repente, hemos pasado de tener cosas como las películas de Eloy de la Iglesia o Jose Antonio de la Loma a la nada, y me parecía injusto que el lado oscuro de esa época no tuviera reflejo en la literatura actual", comenta Jorge Matías, que firma un texto crudo pero ponderado que, al tiempo que relata la dureza del la vida en el Lianchi, dignifica a sus habitantes, aunque sin caer en la condescendencia ni en un falso heroísmo.

"Las personas rotas, las personas que no llegan o que no tienen una vida que parezca reseñable, son las que se merecen las mejores palabras, justamente porque nadie habla de ellos. El yonqui más tirado, el chatarrero más sucio y el camarero más guarro merecen buenas palabras, no solo porque existieron sino porque, muchas veces, esa gente tiene una vida bastante más apasionante que cualquier persona de clase media. Por eso, aunque lo que cuento sea duro, he intentado escribirlo con todo el cariño del mundo hacia esa gente, porque me parecería injusto hacer otra cosa pero, como decía Fat Mike de NOFX, ni vergüenza, ni orgullo".

Vidas rotas

A pesar de su concisión, poco más de un centenar de páginas, en La frontera azul caben parkings vacíos de automóviles, los perros del vecindario, los parques destartalados, la A2, la fábrica de Roca, los bloques de hormigón, una reconversión industrial, jeringuillas abandonadas en los alcorques sin árboles y los numerosos bares del barrio, unos negocios que abrieron mucho antes de que lo hicieran el centro de salud, la parroquia, el instituto o la biblioteca pública. "Mi padre estuvo trabajando en la fábrica de Roca casi 50 años. Él logró jubilarse, pero a otros muchos no les dio tiempo, porque se llevaron la producción a Polonia, las empresas fueron chapando y mucha de la gente que vivía en el Lianchi se quedó en el paro. Fue terrorífico, porque además era gente de 50 años que estaba súper machacada. Gente a la que le tocó, por ejemplo, limpiar los hornos de Roca y que salía completamente destrozada, con la espalda machacada, con las rodillas hechas polvo… Recuerdo las colas a principio de mes en la oficina del Inem de la plaza de Cervantes, en el centro de Alcalá, y eran casi todos de mi barrio", apunta Matías, que sufrió personalmente cómo ser vecino del Lianchi suponía una dificultad añadida a la hora de encontrar trabajo. "En aquella época, cuando mandabas un currículum y veían dónde vivías, levantaban un poquito la ceja y pensaban 'uy, este…'. El Lianchi te acompañaba y aunque tú podías salir del Lianchi, el Lianchi no salía de ti".

Jorge Matías es el autor de 'La frontera azul'. / CEDIDA

Una de las consecuencias del desempleo fue que, muchas de esas personas de mediana edad, salud precaria, emocionalmente golpeados por no poder reconducir su vida laboral y con más tiempo libre del que podían gestionar, encontraron consuelo en el alcohol, de igual modo que sus hijos lo encontrarían en la heroína. Un drama que, si bien fue común en todo el país, se acentuaba en zonas como el Lianchi. "En España el alcohol se ha consumido muchísimo más que cualquier otra droga. Además, el alcohol lo arrasa todo, es más destructivo que la heroína y genera mucha más violencia. La gente cree que los yonquis son violentos, pero lo son si están con el síndrome de abstinencia, si no, lo que quieren es estar tranquilos. El alcohol, sin embargo, genera mucha agresividad. Lo que es cierto es que el problema de la heroína se complicó por, entre otras muchas cosas, la negativa de las farmacias del barrio a vender las hipodérmicas. Cuando era pequeño y hasta que comenzaron las campañas de reducción de daños que daban una jeringuilla nueva a cambio de una vieja, veía a los heroinómanos lavando las jeringuillas en los charcos. Además, como las usaban muchas veces, las agujas estaban romas y se hacían verdaderas carnicerías. Son cosas que las cuentas ahora y hay gente que no se las cree".

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La presentación de La frontera azul en Alcalá de Henares tuvo lugar en la librería Diógenes, una de las más populares de la ciudad y con la que Matías mantiene un vínculo muy especial. "Me hizo una ilusión tremenda porque es la librería donde he comprado todos mis libros hasta que cumplí casi 40 años. Además, acudió mucha gente del Lianchi, incluidos amigos de cuando yo era pequeño. Posteriormente, también ha habido gente que me ha contactado por redes sociales. Por ejemplo, mi amigo Daniel, de la primera familia negra que vino a vivir al Lianchi, o una amiga de mi hermano, que se leyó el libro y le pidió que me dijera que le había conmovido. Me hizo especial ilusión porque esa mujer es una de esas supervivientes de los 80, que ha tenido una vida muy dura", relata Matías, que reconoce que esa buena acogida por parte de sus vecinos era muy importante para él. "Me siento muy orgulloso de haber escrito un libro sobre mi barrio, de haberlo puesto en el mapa y, aunque sé que no gustará a todos porque eso es imposible, también es cierto que tenía miedo de que alguien se molestase. Aunque está basado en mis recuerdos, La frontera azul es un libro de ficción. Sin embargo, en la presentación había personas que se me acercaban y me decían: '¿Sabes que uno de los personajes de tu libro es el abuelo de este?'".