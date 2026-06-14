La Feria del Libro de Madrid afronta su cierre con una facturación provisional de 7,26 millones de euros

La Feria del Libro de Madrid encara este domingo el cierre de su 85ª edición con una facturación provisional de 7,26 millones de euros y una afluencia de algo menos de 600.000 visitantes, según ha informado la directora del certamen, Eva Orúe.

Durante una rueda de prensa, Orúe ha señalado que los resultados provisionales reflejan un descenso respecto al año anterior. Según ha explicado, la feria ha tenido que convivir con acontecimientos que han condicionado la asistencia del público. "Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro", ha afirmado.

La directora ha precisado que la facturación es unos 430.000 euros inferior a la registrada en los datos provisionales de la edición de 2025.

La alerta de la Aemet amenaza la jornada final

La organización también teme que las previsiones meteorológicas afecten al balance definitivo. Orúe ha reconocido que la alerta anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alterado las expectativas de recuperación previstas para el último fin de semana. "La alerta anunciada por la Aemet ha trastocado los planes" de una posible remontada, ha indicado la directora, que ha recordado que la continuidad de la actividad dependía de la revisión prevista para las 14:00 horas de este domingo. Los resultados finales se conocerán el próximo 17 de junio, una vez incorporados los datos correspondientes al cierre de la feria.

Más de 430.000 ejemplares vendidos

Hasta las 21:00 horas del jueves 11 de junio, la organización había contabilizado la venta de 430.845 ejemplares y una facturación acumulada de 7,26 millones de euros.

En cuanto a la asistencia, el sistema de medición empleado por la feria registró algo menos de 600.000 visitantes con teléfono móvil durante el periodo analizado. Como referencia, en la edición de 2025 se vendieron provisionalmente 450.226 ejemplares y se contabilizaron 604.695 visitantes.

Los días laborables ganan peso en las ventas

Según las primeras impresiones trasladadas por los expositores, los días laborables continúan consolidándose como jornadas especialmente relevantes para la compra de libros.

Los fines de semana siguen concentrando los mayores niveles de afluencia, impulsados principalmente por las firmas de autores con mayor capacidad de convocatoria.

Orúe también ha destacado la respuesta del público a la programación cultural desarrollada en los distintos pabellones y espacios de la feria. Los datos de participación en las actividades se incorporarán al balance definitivo.

La accesibilidad, reconocida con el sello Dis-Friendly

Coincidiendo con la jornada de clausura, la Feria del Libro de Madrid ha recibido el sello Dis-Friendly, una distinción que reconoce su compromiso con la accesibilidad y la inclusión.

Noticias relacionadas

Las memorias inundarán la próxima Feria del Libro

La organización ha avanzado además que las memorias serán el gran eje temático de la próxima edición de la Feria del Libro de Madrid. Coinidiendo con el 60 aniversario de la llegada del certamen al parque de El Retiro y el 50 aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid y de la Asociación de Editores de Madrid, las memorias "inundarán" la feria de 2027.