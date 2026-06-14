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La Feria del Libro de Madrid cierra a las 15:00 y reabrirá de 17:00 a 18:00 horas
La dirección de la Feria del Libro de Madrid informa de la suspensión de ventas y firmas por la evolución de la alerta meteorológica en la capital
Europa Press
La Feria del Libro de Madrid cerrará sus puertas a las 15.00 horas y las reabrirá entre las 17.00 y las 18.00 horas debido a la previsión meteorológica, que obliga a ajustar la actividad en el recinto durante la tarde de este domingo, según ha anunciado la organización en un comunicado.
Tras la actualización realizada a las 13.00 horas, la previsión establece alerta amarilla entre las 15.00 y las 18.00 horas, alerta naranja entre las 18.00 y las 21.00 horas y de nuevo alerta amarilla entre las 21.00 y las 24.00 horas.
En este contexto, la organización ha señalado que, si la situación se mantiene tras la próxima revisión prevista a las 16.00 horas, la Feria reabrirá sus puertas a las 17.00 horas. No obstante, la actividad volverá a suspenderse a las 18.00 horas con la entrada en vigor de la alerta naranja, momento a partir del cual quedarán suspendidas las ventas, las sesiones de firmas y todas las actividades programadas.
La organización ha precisado que, dado que no está previsto el cierre del parque de El Retiro, podrán continuar las labores de desmontaje y recogida en el recinto. La Feria del Libro de Madrid ha indicado que permanecerá atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y que comunicará cualquier novedad que pueda afectar al desarrollo de la jornada.
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