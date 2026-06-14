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MUNDIAL 2026

Del estadio a las salas de cine: en Madrid los partidos del Mundial 2026 podrán verse en pantalla grande

Cines Yelmo anuncia la retransmisión de los primeros partidos de La Roja en todas su salas en la capital, incluidas las Premium y Luxury

El lunes 15 de junio y el domingo 21 podrá disfrutarse de los primeros partidos de la selección junto a un bowl de palomitas

El lunes 15 de junio y el domingo 21 podrá disfrutarse de los primeros partidos de la selección junto a un bowl de palomitas / Montaje de 'El Periódico de España'

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

El pasado jueves 11 de junio daba comienzo el Mundial de fútbol 2026 con un partido inaugural que enfrentó a la selección Mexicana y a la Sudafricana en el mítico Estadio Azteca. Tras dar el pistoletazo de salida a la competición, son muchos los aficionados que ya esperan el debut de su selección, entre ellos España, que se estrenará contra Cabo Verde el próximo 15 de junio a las 18:00 de la tarde.

Con sedes en México, Canadá y Estados Unidos, la mayoría de los seguidores de La Roja no podrán ver los partidos en vivo dentro de los estadios. Pero eso no significa que no podrán seguirse en pantalla grande, y es que a la instalación de los monitores gigantes en la Plaza de Colón se suma ahora la propuesta de Cines Yelmo: llevar el estadio al cine.

'+Que Cine' en Cines Yelmo

La cadena de cines anunciaba este miércoles que tanto el partido del 15 de junio contra Cabo Verde, como el partido del domingo contra Arabia Saudí, serían retransmitidos como parte de '+Que Cine'. Este programa que amplía su oferta más allá de los estrenos cinematográficos incluirá los primeros partidos de la selección en todas sus salas en Madrid, incluyendo las Premium y Luxury.

Programación de los partidos retransmitidos en los Cines Yelmo

Programación de los partidos retransmitidos en los Cines Yelmo / Cines Yelmo

Así salvo el partido contra Uruguay, que se dará cita a las 2:00 de la mañana en la hora peninsular, Cines Yelmo tiene previsto cubrir la emisión de todos los partidos españoles durante la fase de grupos, y, en caso de seguir avanzando, ya han confirmado "que seguirán acompañando a la Selección en pantalla grande".

Precios y packs especiales

Con motivo de este evento, la cadena de cines también ha lanzado varios packs especiales que incluyen: la entrada y un menú desde 8,30 euros por persona si se opta por refresco y palomitas; el menú Premium, una opción intermedia con palomitas pequeñas, refresco y un plato principal a elegir a 14,30 euros; o el menú Luxury que además de posibilitar la elección de un plato principal de su carta gourmet (hamburguesas, pizzas o sándwiches) incluiría un postre por un precio de 21,30 euros.

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Cines Yelmo ha previsto el lanzamiento de packs especiales para las proyecciones del Mundial

Cines Yelmo ha previsto el lanzamiento de packs especiales para las proyecciones del Mundial / Cines Yelmo

¿En qué cines se podrá ver el partido?

  • Cines Yelmo Ideal (calle del Doctor Cortezo, 6)
  • Cines Yelmo La Vaguada (calle de Santiago de Compostela, S/N)
  • Cines Yelmo Islazul (calle de la Calderilla, 1)
  • Cines Yelmo Luxury Palafox (calle de Luchana, 15)
  • Cines Yelmo Premium Parque Corredor (carretera Ajalvir Centro Comercial (S/N, Torrejón de Ardoz)
  • Cines Yelmo Plaza Norte 2 – Centro Comercial Plaza Norte 2 (plaza del Comercio, 11-12, San Sebastián de los Reyes)
  • Cines Yelmo Planetocio – Centro Comercial Planetocio (calle Central, 20, Collado Villalba)
  • Cines Yelmo Plenilunio (calle de Aracne, S/N)
  • Cines Yelmo H2O – Centro Comercial H2 Ocio (calle de Marie Curie, 4, Rivas-Vaciamadrid)
  • Cines Yelmo Tres Aguas – Centro Comercial Tres Aguas (avenida de San Martín de Valdeiglesias, 24, Alcorcón)

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