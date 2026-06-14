Ecologistas en Acción exige paralizar vertidos tóxicos y proteger la fauna en Alcorcón

Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid ha denunciado ante la Comunidad de Madrid una presunta "grave crisis ambiental" en una zona del norte de Alcorcón, donde asegura que se están enterrando escombros y otros residuos, entre ellos amianto, al tiempo que se ha destruido vegetación y hábitats de fauna silvestre.

La organización ha presentado una denuncia ante la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la que solicita la paralización cautelar urgente de las actuaciones y la evaluación del grado de contaminación de los terrenos para determinar si deben ser declarados suelos contaminados.

Según explica el colectivo, las actuaciones se desarrollan en una superficie cercana a los 985.000 metros cuadrados situada al sur del polígono industrial Ventorro del Cano, entre Alcorcón y Boadilla del Monte, en unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección que pertenecieron al Ministerio de Defensa hasta su subasta en 2023.

Ecologistas asegura que durante el pasado mes de mayo recibió avisos de usuarios de caminos públicos y vías pecuarias sobre movimientos de tierras en la zona. Tras varias visitas, afirma haber constatado el uso de maquinaria pesada para "diseminar, mezclar y enterrar" vertidos de diversa naturaleza, incluyendo materiales potencialmente peligrosos como amianto, cristal o plomo.

La organización considera que estas actuaciones podrían haber provocado una contaminación significativa del suelo y alerta de posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Asimismo, denuncia que en áreas menos afectadas por los vertidos se ha eliminado la cubierta vegetal, incluyendo "cientos de retamas", y se ha alterado el hábitat de numerosas especies animales en una época especialmente sensible por coincidir con los periodos de cría.

El colectivo sostiene que los trabajos podrían haber destruido madrigueras y afectado a un elevado número de ejemplares de fauna silvestre, además de transformar de forma significativa el relieve natural del terreno.

Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama la apertura de un procedimiento sancionador y la adopción de medidas urgentes para frenar unas actuaciones que, a su juicio, están causando un importante impacto ambiental en este enclave del suroeste madrileño.

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón, fuentes municipales consultadas por Europa Press apuntan a que se trata de una actuación privada, si bien han señalado que remitirán el asunto a servicios técnicos.

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Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han destacado que "hasta ahora" no se ha recibido denuncia alguna sobre este asunto, pero que en cuanto entre Disciplina pedirá una inspección.