'Derecho al aseo', la iniciativa de una arquitecta que pide al Mad Cool reducir las colas de sus baños: "Han quedado ignorados, obsoletos"

La muerte de un familiar cercano hizo a Laura sensibilizarse aún más con la arquitectura sanitaria y cómo esta puede afectar al espacio y las personas que hacen uso de ella. “Vi que en hospitales y centros de salud complejos, es evidente que los baños afectan a las personas, pero también ocurre esto en espacios invisibilizados. Aquellos aseos que están en todos los sitios e incomodan a diario porque están mal diseñados. Fue cuando me di cuenta de que esto tenía algún tipo de relevancia”, señala Laura Cambra, doctora arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Valenciana de nacimiento, reside en la capital desde 2015, donde ha realizado un doctorado en arquitectura hospitalaria, una residencia en el Instituto de Salud Carlos III y trabaja como profesora universitaria a día de hoy. Su iniciativa, Derecho al aseo, busca cambiar el futuro de los aseos públicos. Desde las letrinas portátiles de un festival a las instalaciones que encuentras en bares, restaurantes o centros comerciales.

Su experiencia en Londres analizando los flujos de personas en edificios complejos, como rascacielos, clínicas o aeropuertos, toma sentido con este proyecto. “Llevo años investigando en salud y diseño, en cómo todos los espacios que ocupamos influyen en variables de salud. A raíz de un reportaje con el periodista Santiago Riesco, que analizaba las colas que se forman en los aseos, empecé a interesarme aún más”, recuerda. La primera petición de cambio, a través de la plataforma ciudadana Movements, ha ido dirigida al festival Mad Cool, que se celebrará en el recinto Iberdrola Music en el mes de julio: “Hemos escogido un festival para empezar por algún sitio con renombre que pudiera apoyarnos y así inspirar a otros ahora que llega el verano, aunque por ahora no hemos recibido respuesta. Hace falta más presión, más firmas”. Con la misma mirada que antes, en entornos más complejos, Laura comenzó a cuestionar la accesibilidad de estos espacios, aparentemente más sencillos pero, según ella, “mal resueltos”.

Varios baños portátiles en los alrededores de la plaza de Cibeles con motivo de la visita del Papa. / EPE

“Parece que no tienen importancia, que son espacios invisibles, que no merecen respeto o derecho a estar bien diseñados que otros con más prestigio. Por eso están tan ignorados, obsoletos, o se rigen por criterios heredados que no se han vuelto a cuestionar”, señala. Que el mal diseño o construcción de aseos públicos afecta a todo tipo de personas es algo que aprendió cuando colaboró con Riesco. “En aquella publicación había miles de comentarios. Los analicé todos y entendí que no era un problema de mujeres por el hecho de que estuvieran diseñados desde una perspectiva masculina que no sabe lo que es la menstruación ni cambia el pañal a los niños. Las mujeres somos uno de los grandes colectivos afectados, pero también los niños y niñas. Qué pocos espacios hay adaptados a su altura. También pacientes que han tenido una ostomía y tienen que cambiar la bolsa. O padres que se encuentran con que solo hay un cambiador de pañales en el aseo femenin”, lamenta.

Pérdida de dignidad

No acaba aquí. Personas en situación de dependencia o diversidad funcional, que necesitan acompañamiento: “Entran a cubículos donde no caben con una silla de ruedas. Es un problema que afecta a toda la sociedad. Las mujeres y minorías llevamos diseñando e investigando menos tiempo y nos encontramos con lugares pensados desde un punto de vista tremendamente masculino. Cuantos más nos involucremos en la tarea, más necesidades se cubrirán”. Pese a la cantidad de ideas que rondan la cabeza de Laura, reconoce que muchas veces “es difícil cambiar los edificios ya construidos”. “Sin embargo, en festivales o eventos temporales, en los que se instalan cabinas, se puede cuidar cuántas letrinas para hombres poner y cuántas para mujeres. Si tienen lavabo, cambiador, rampa… Es mucho más barato y viable para empezar a cambiar las cosas”, suma. Es por eso que la arquitecta ha decidido enviar la propuesta al Mad Cool.

El festival Mad Cool de Madrid ha recibido la primera propuesta de iniciativa por parte de Laura Cambra para modificar sus aseos. / Ricardo Rubio - Europa Press

“Le invitamos a liderar este cambio. Que se comprometa con unas esperas justas en las colas de los baños y que, de cara a futuras ediciones, incluya en su página web algunos datos sobre los baños: cuántos habrá, dónde estarán, qué tendrán… Esa transparencia de datos no existe, se termina traduciendo en quejas. Sería interesante saber cuánto tiempo espera de media una persona en la cola de un baño de festival. Así, todas estas incomodidades recibirían visibilidad”, añade. Hasta el momento, Cambra es testigo de un desinterés generalizado, tanto por parte de algunos ciudadanos como por parte de la clase política: “Hay mucha queja en redes sociales que no llega a traducirse en propuestas. Quiero canalizar esa energía de manera constructiva”.

Otra de las imágenes que Laura no puede sacarse de la cabeza es la de quienes orinan en la vía pública debido a una saturación de las cabinas de aseo en conciertos y festivales: “Es una pérdida de intimidad, de dignidad. Estoy aburrida de verlo. Es una vulnerabilidad y un pudor que no está bien resuelto desde el diseño. Gente me ha llegado a decir que va a festivales en pañal o que orina de cuclillas o de pie por lo sucio que está el baño. Hay muchas intimidades que no salen a la luz y este movimiento es una oportunidad para transformar los aseos. Si por mí fuera, habría una diversidad de baños tan grande como la que contiene nuestra sociedad, que es riquísima”. Urinarios para hombres, otros con váteres diseñados para mujeres, “que ya se han probado”, dice. También para niños y niñas, con cambiadores, espacios par dar de mamar, cabinas con lavabo incorporado dentro para quienes tengan la menstruación y necesitan cambiarse, cubículos amplios para personas con movilidad reducida y, por qué no, una camilla.

Un aseo público en Getafe, Madrid. / AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Experiencias desagradables

“Si cogemos un estándar no va a funcionar. He tenido muchas experiencias desagradables en los baños. Me han llegado a echar del baño de mujeres pensando que era un hombre por llevar el pelo muy corto. También he tenido que limpiar el retrete del colegio de mi hija porque hay restos de otra persona. Cuando ves que una niña de seis años empieza a limpiar la orina de sus compañeros en el aseo mixto de la clase, te dan ganas de quejarte. Debería haber uno, independientemente de si eres chico o chica, para quien orine de pie. Y otro para quien lo haga sentado. No es cuestión de género. Los pictogramas no ayudan nada”, relata. Tras más de 15 años en Madrid, Cambra se ha percatado de que no aparece en los planos de la ciudad la ubicación de sus baños públicos.

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Derecho al aseo acaba de nacer y su creadora cree que pronto la gente empezará a entenderlo: “En cualquier momento te toca cuidar de alguien o vas con muletas y no cabes en cualquier sitio”. Entre sus planes a largo plazo está cambiar la normativa: “Hay veces que se diseña con criterios heredados que no aparecen de manera muy clara en la legislación y cada uno acaba haciendo lo que cree que está bien. En cambio, si se investiga, se obtienen datos y se configuran nuevas medidas, el diseño mejorará y se producirá una transformación social. Con una ciudadanía organizada puedes llegar a cualquier parte. Si nos quedamos en las quejas, no”, concluye.