HACIENDA
La ciudad de Madrid firma en mayo su récord de afiliaciones a la Seguridad Social con un aumento interanual del 3,4%
Las afiliaciones de autónomos representan el 8,4% del total y un aumento en un año de hasta un 1,7%
EP
La ciudad de Madrid ha firmado en mayo su récord de afiliaciones a la Seguridad Social hasta las 2.500.215, lo que supone un aumento interanual del 3,4%, según datos aportados por el área de Hacienda, capitaneada por Engracia Hidalgo.
La cifra supone un máximo de la serie histórica. De hecho, el crecimiento interanual de mayo es el mismo que el registrado en la Comunidad (3.924.896, un +3,4%) y supera al del conjunto España (22.376.159, un +2,7%).
En la ciudad de Madrid, las afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social representan en estos momentos el 88,8% del total --sin los sistemas especiales de empleados de hogar y agrario-- totalizando 2.220.256, lo que supone un aumento interanual del 3,6%.
A destacar que las afiliaciones de trabajadores autónomos ascienden a 209.935, que representan en estos momentos el 8,4% del total. Esta cifra conlleva un aumento en un año de hasta un 1,7%.
El resto de los regímenes especiales, ya incluyendo los de empleados de hogar, el mayoritario, y agrario, regitran un total de 70.024 afiliaciones. Esto se traduce en un aumento de un 4,1% respecto del mismo mes del año anterior.
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