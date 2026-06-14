La Carrera Madrid con la ELA volverá este domingo al paseo de la Castellana en un recorrido de cinco kilómetros.

El paseo de la Castellana será escenario este domingo de la tercera edición de la Carrera Madrid con la ELA en un recorrido de cinco kilómetros organizado por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AdELA), entidad con sede en el distrito de Tetuán, y el Ayuntamiento de Madrid.

Los participantes, que deberán tener 14 años o más, realizarán un recorrido con salida a las 9 horas desde el paseo de la Castellana, a la altura de la calle de Rosario Pino (entre la plaza de Cuzco y la calle de Juan Hurtado de Mendoza), ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cartel de la tercera Carrera Madrid con la ELA / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La carrera llegará hasta la confluencia del paseo de la Castellana y la calle de José Abascal, para dar la vuelta en la calle de Gregorio Marañón y volver por la Castellana hasta la meta, ubicada frente a la salida.

También se organiza una carrera de superación, no competitiva, de 400 metros, en la que pueden inscribirse personas con discapacidad de todas las edades. Esta modalidad incluye camiseta, bolsa de corredor y medalla en meta.

Asimismo, se establece una 'Fila 0' a través de la cual se puede colaborar realizando una aportación solidaria sin participar en la carrera. Esta actividad benéfica destinará todos los fondos recaudados a proyectos de AdELA.

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La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común en España tras el alzhéimer y el párkinson. En la edición de 2025 de la carrera solidaria participaron más de 3.000 corredores para recaudar fondos y apoyar tanto a los enfermos como a sus familias.