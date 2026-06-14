EL TIEMPO
Aviso amarillo por tormentas en la Sierra de Madrid: viento fuerte y posible granizo este lunes
Aemet mantiene la alerta entre las 14.00 y las 21.00 horas en el extremo norte de la región, con bajada generalizada de temperaturas
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Europa Press
Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso amarillo por tormentas en la Sierra entre las 14 y las 21 horas, con una probabilidad de tormentas de entre el 40 y el 70%.
En concreto, estas tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, ocasionalmente, con granizo, según informa la propia Aemet.
Se mantiene así la alerta amarilla en el extremo norte de la región, un aviso que el domingo permaneció activo en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
La previsión meteorológica para este lunes apunta cielos nubosos y a un descenso generalizado de las temperaturas, con termómetros que oscilarán entre los 15º y los 33ºC.
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