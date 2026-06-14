La Aemet activa el aviso amarillo en Madrid por tormentas, granizo y viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pedido "precaución" a la ciudadanía ante las tormentas previstas para este domingo, especialmente en amplias zonas del interior peninsular. Los chubascos podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

"Ya se están registrando chubascos en zonas del interior y durante la tarde se extenderán a más áreas del territorio", ha alertado la Aemet en la red social X. El organismo ha avanzado además que la situación de inestabilidad continuará durante el lunes.

Desde primera hora de este domingo, la Aemet mantiene activado el aviso amarillo, de peligro bajo, en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. Las tormentas más intensas podrán formarse entre las 12:00 y las 23:00 horas, hora peninsular.

En la Comunidad de Madrid, la actualización del aviso emitido por Aemet sitúa en nivel amarillo por tormentas a todo el territorio este domingo 14 de junio, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, desde las 12:00 hasta las 24:00 horas.

La inestabilidad persistirá este lunes, 15 de junio, con chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Para el lunes se mantiene el aviso amarillo por tormentas en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja. En Madrid, el aviso afectará a la Sierra entre las 14:00 y las 21:00 horas.

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Desde ASEM112 se ha trasladado la información a todos los ayuntamientos y organismos oficiales.