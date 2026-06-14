EL TIEMPO
La Aemet activa el aviso amarillo en Madrid por tormentas, granizo y viento fuerte
El aviso amarillo afecta este domingo a amplias zonas del interior peninsular, incluida toda la Comunidad de Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pedido "precaución" a la ciudadanía ante las tormentas previstas para este domingo, especialmente en amplias zonas del interior peninsular. Los chubascos podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.
"Ya se están registrando chubascos en zonas del interior y durante la tarde se extenderán a más áreas del territorio", ha alertado la Aemet en la red social X. El organismo ha avanzado además que la situación de inestabilidad continuará durante el lunes.
Desde primera hora de este domingo, la Aemet mantiene activado el aviso amarillo, de peligro bajo, en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. Las tormentas más intensas podrán formarse entre las 12:00 y las 23:00 horas, hora peninsular.
En la Comunidad de Madrid, la actualización del aviso emitido por Aemet sitúa en nivel amarillo por tormentas a todo el territorio este domingo 14 de junio, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, desde las 12:00 hasta las 24:00 horas.
La inestabilidad persistirá este lunes, 15 de junio, con chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas.
Para el lunes se mantiene el aviso amarillo por tormentas en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja. En Madrid, el aviso afectará a la Sierra entre las 14:00 y las 21:00 horas.
Desde ASEM112 se ha trasladado la información a todos los ayuntamientos y organismos oficiales.
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional