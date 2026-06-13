La Plaza de la Policía Nacional acoge este sábado el mercado agroalimentario con productores locales

El Ayuntamiento de Leganés celebrará este sábado una nueva edición del Mercado Agroalimentario del municipio, una iniciativa que reunirá a productores locales en la Plaza de la Policía Nacional, junto a la Fuente de la Luna, con el objetivo de fomentar el consumo de proximidad y dinamizar el comercio local.

El evento, que se desarrollará entre las 10 y las 15 horas, contará con la participación de empresas y productores como Madrid Miel, Cerveza La Cibeles, Mi Vergel, La Alegría de la Huerta, Oohlalá Bistró, Masa & Miga o Zukukis, entre otros, que ofrecerán productos como miel, cerveza artesanal, frutas y verduras, vinos, aceites, quesos, carnes o dulces.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, esta iniciativa nace tras la buena acogida del Mercado de La Despensa de Madrid celebrado el pasado 17 de mayo en el barrio de El Carrascal. En este sentido, el Ayuntamiento impulsa este año un total de tres mercados agroalimentarios en la ciudad.

El concejal de Desarrollo Local y Comercio, José Marín, subrayó que el objetivo es "acercar el producto de proximidad a vecinos y llevar esta iniciativa a más barrios de la ciudad", tras una experiencia previa que, según ha señalado, "funciona, es útil, genera vida en la calle y permite conocer directamente a productores locales y de cercanía".

"Por eso hemos decidido dar un paso más y este año Leganés contará con tres ediciones del mercado agroalimentario, para que no sea un hecho puntual, sino parte de una estrategia de ciudad para apoyar a los productores y dinamizar los espacios públicos", añadió.

Además de la oferta gastronómica, el mercado incluirá otras actividades, como una cata de vinos con Denominación de Origen Madrid, un taller infantil para niños de entre 5 y 12 años sobre horticultura y producción sostenible, en el que se abordarán conceptos como la siembra, el compostaje o el cultivo responsable.

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La programación se completará con actuaciones de las academias de danza Patricia Domenech y Dreamers Dance Studio. Desde el Ayuntamiento han destacado que los visitantes podrán conocer de primera mano el trabajo de los productores, conversar con ellos y adquirir productos directamente, reforzando así el vínculo entre el sector agroalimentario y los consumidores.