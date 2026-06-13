Pepe enciende al Bernabéu y lidera la remontada de las leyendas del Real Madrid ante el Inter

Las leyendas del Real Madrid se impusieron este sábado con remontada incluida a las del Inter de Milán (2-1) en la XIII edición del partido benéfico 'Corazón Classic Match', todo un clásico del fútbol europeo cuyos beneficios serán destinados a los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid, que atiende a 400.000 personas en más de 100 países repartidos por todos los continentes.

Tan solo cinco días después del paso del papa León XIV, desde el pasado jueves socio de honor del club blanco, el Estadio Santiago Bernabeu volvió a llenarse en el que fue, de algún modo, el primer partido del Real Madrid tras la reelección de Florentino Pérez como presidente el pasado 7 de junio y el primero, también, después del anuncio del regreso de José Mourinho al banquillo.

Los veteranos del Inter y el Real Madrid saltaron al verde a las doce de la mañana sin Iker Casillas, Fernando Hierro o Raúl González Blanco, antiguas leyendas que se sumaron al proyecto de la candidatura de Enrique Riquelme a la Presidencia, y también sin Fabio Coentrao, ausente pese a haber sido anunciado como una de las novedades de la presente edición del evento.

En cuanto se le puso a tiro, la afición coreó el nombre de Pepe, pilar en la zaga durante la primera etapa de Mourinho, aunque paradójicamente fue Pedro León, que estuvo lejos de ser un predilecto del técnico portugués, quien pidió protagonismo en el minuto diez para darle emoción al choque con un disparo lejano que obligó a Toldo a ejercitarse bajo palos.

En la otra área, Koke Contreras se dejó ver tras un pase de la muerte que Karagounis remató en el segundo palo y que el meta blanco abortó con una gran intervención sobre la línea de gol.

Después de dos años grises de su equipo, el Bernabeu echaba la vista atrás para darse una alegría con sus grandes glorias y divertirse entre 'olas', olés y destellos de buen fútbol, que eso nunca se pierde del todo. Sin embargo, fue el Inter quien tomó la delantera desde los once metros, haciendo bueno un penalti que Michel Salgado cometió sobre D'Ambrosio.

La pena máxima corrió a cargo de Hernanes, que recogió el rebote tras una gran parada de Contreras para resarcirse y hacer el primero del partido en el minuto 41. El impacto del gol psicológico fue neutralizado por el Bernabeu, que acto seguido irrumpió entre gritos de "¡Madrid, Madrid!", en señal de apoyo.

Tras el paso por vestuarios, y con Pepe en las funciones de pivote y sumándose al ataque a cada ocasión, llegaron los relevos y las ovaciones más sonadas fueron para Esteban Granero, Cambiasso y Borja Valero. En el minuto 69, una jugada por la izquierda de Agus acabó con un centro que Pepe, jugador preferido de la grada, cabeceó a la red para devolver el empate al luminoso.

Ni diez minutos tardó el Madrid en fabricar el segundo. Una jugada calcada de Agus, que regaló otro centro punzante desde su banda, acabó de nuevo dentro de la portería de Orlandoni tras un potente testarazo con el que David Barral (m.76), esta vez en el primer poste, abrochó una nueva victoria de las leyendas del conjunto blanco.

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El Real Madrid sumó ante el Inter su novena victoria en este evento. Antes, logró imponerse al Milán, Bayern Múnich, Manchester United, Juventus, Liverpool, Ajax, Roma y Arsenal. Solo ha perdido una vez, contra el Oporto (0-1) en 2024, y empató en dos ocasiones, en 2014 y 2025 contra el Inter de Milán y el Borussia Dortmund.