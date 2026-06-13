Pedalear hacia la Morcuera: así es la ruta serrana que remonta el arroyo del Aguilón

Con temperaturas que se espera superen los 35 grados, son muchos los madrileños que ya alzan la mirada hacia la Sierra esperanzados. Para los más deportistas, una nueva ruta de montaña que alcanza la Morcuera desde Rascafría, se presenta como un posible plan a dos ruedas para escapar del calor.

La ruta ciclista, que comienza en una de las entradas naturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, asciende hasta incorporarse en el Camino Natural del Valle, continuando hacia la zona de Las Presillas. El recorrido, que sigue el curso del arroyo del Aguilón, destaca por sus caminos serranos y su bajada hacia el valle alto del Lozoya donde la Cascada del Purgatorio promete una merecida y refrescante recompensa para los ciclistas.

Una subida de montaña antes del descenso

La ruta exige entender el esfuerzo desde el principio. El camino gana altura por las laderas de la Cuerda Larga, una de las sierras más reconocibles del Guadarrama, y se adentra en los altos de la Morcuera. Tras unos 13 kilómetros de subida, alcanza el entorno del albergue de la Morcuera. Es el tramo que marca el carácter de la salida.

En días de mucho calor, el atractivo está en cambiar el asfalto de Madrid por un paisaje de altura, agua y montaña. El arroyo acompaña parte del ascenso y el recorrido se abre después hacia zonas más altas, donde la ruta respira de otra manera. Conviene plantearla como plan de mañana y no como salida improvisada a pleno sol.

Ruta 'Los Altos de la Morcuera' / Sierra Norte de Madrid

Después de coronar la zona alta, el itinerario se incorpora a la M-611 en sentido descendente hacia Rascafría. Tras unos 750 metros de bajada por carretera, abandona el asfalto para entrar de nuevo en un camino que sale a la derecha. Ahí la ruta vuelve a ganar carácter serrano.

El tramo final atraviesa praderas salpicadas de piornos y más adelante se interna en un pinar. La bajada hacia el valle alto del Lozoya completa el sentido del recorrido: primero se remonta la montaña, después se desciende hacia uno de los paisajes más reconocibles de la Sierra Norte. Es una ruta para quien quiera pedalear, no solo escapar del calor.

Cascadas del Purgatorio en Madrid / Madrid Sensations Tour

¿Cómo llegar a Rascafría?

Para comenzar la ruta desde Rascafría, son varias las opciones de transporte, aunque teniendo en cuenta que se deberá trasladar la bicicleta, el más recomendado es el vehículo particular. Así, el recorrido en coche desde Madrid es ligeramente inferior a la hora y media de duración por la M-607 hasta incorporarse a la A1. En transporte público, deberá tomarse la línea 191 de autobús desde Plaza Castilla hasta Buitrago donde se cogerá la línea 194A hasta Rascafría.