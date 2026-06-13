Caso Plus Ultra
Mónica García cree que Zapatero ha de dar explicaciones "de todo": "No nos conformamos con las elucubraciones del PP"
La ministra de Sanidad reclama al expresidente explicaciones sobre las joyas incautadas en la investigación del caso Plus Ultra, aunque reivindica la presunción de inocencia y extiende sus críticas al patrimonio de Isabel Díaz Ayuso
Europa Press
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha querido dejar claro este sábado que "desde el primer momento" su partido ha pedido "todas las explicaciones" al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra, y ahora singularmente debe detallar de dónde han salido las joyas que se le han incautado por valor de más de un millón de euros.
"Nosotros somos una izquierda transformadora que viene limpia, que viene sin el apoyo de ningún lobby y de ningún empresario, ni tampoco de ningún poder fáctico, mediático y ni jurídico. No nos van a pillar por ahí, pero el señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo", ha manifestado García a los periodistas tras participar en un acto 'puerta a puerta' celebrado en Madrid.
También Ayuso
En concreto, sostiene que si bien el expresidente debe dar cuenta de la procedencia de las citadas joyas, que están valoradas en un millón de euros, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, debe hacer lo propio con el "aticazo" por el mismo valor que posee, puesto que "de su salario no sale", y con "la segunda vivienda que se va a comprar".
"Queremos explicaciones porque efectivamente consideramos que el ejercicio de la política ha sido honesto y que el esfuerzo del día a día de los ciudadanos no puede irse por el vertedero o por el coladero de las peores políticas neoliberales", ha dicho.
Por tanto, Más Madrid, ha insistido, espera "todas las explicaciones de Zapatero porque, aunque cree en la presunción de inocencia, quieren tener todos los datos porque no se conforma con las "elucubraciones" del PP, "que son absolutamente partidistas y absolutamente cínicas.
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