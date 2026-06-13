Metro de Madrid suma 118.000 pagos directos con tarjeta bancaria en sus primeros diez días

El pago directo con tarjeta bancaria en Metro de Madrid ha registrado 118.000 operaciones en sus diez primeros días de funcionamiento, según los datos facilitados sobre la implantación del nuevo sistema, que permite acceder a la red sin comprar previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP).

Desde el 1 de junio, madrileños y visitantes pueden pagar directamente en los tornos con tarjetas de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless. La medida está habilitada en las 303 estaciones del suburbano y se aplica, en esta primera fase, a la compra de billetes sencillos, con un precio de 1,5 euros.

El estreno ha coincidido con varios eventos de gran afluencia en la capital, como la visita del Papa León XIV, la gira de diez conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, la Feria del Libro en El Retiro y las elecciones a la Presidencia del Real Madrid.

Durante los cuatro días de presencia del Pontífice en Madrid se registraron 5,6 millones de viajes en Metro y 97.204 validaciones con el nuevo sistema de pago con tarjeta bancaria. El máximo diario se alcanzó el domingo 7 de junio, con 36.448 operaciones, coincidiendo con la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en Cibeles, el discurso del Papa ante representantes del mundo de la cultura en el Movistar Arena y el sexto concierto de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano.

Por franjas horarias, el mayor pico se produjo el sábado 6 de junio, al término del concierto de Bad Bunny, con 5.271 entradas entre las 23.00 y la medianoche. El domingo, las validaciones con tarjeta bancaria llegaron a superar a las realizadas con la TTP en el conjunto de la red en algunos momentos. El pico más alto se registró entre las 12.00 y las 13.00, con 4.526 entradas.

Sol encabeza la lista de estaciones con más pagos, con más de 10.000 registros, seguida de Estadio Metropolitano y de estaciones vinculadas a los desplazamientos por la visita del Papa, como Nuevos Ministerios, Gran Vía o Atocha. En Estadio Metropolitano, la estación más próxima al Riyadh Air Metropolitano, las validaciones con tarjeta bancaria superaron incluso a las realizadas con la TTP.

Un sistema para unos 210.000 usuarios diarios de billete sencillo

La Comunidad de Madrid ha invertido más de 6,6 millones de euros en este nuevo sistema, que está orientado especialmente a las cerca de 210.000 personas que compran billetes sencillos cada día. La modalidad será compatible con el resto de títulos actuales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

El sistema estará operativo en 1.249 tornos de toda la red. De ellos, 470 son ya inteligentes, mientras que en las estaciones con modelos anteriores al menos dos tornos permitirán esta modalidad y uno estará habilitado para la lectura de códigos QR.

La iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resistencia, se suma al pago con tarjeta ya implantado en autobuses de la capital y autobuses interurbanos.

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Metro de Madrid también avanza en otras medidas de modernización, como el abono transporte en el móvil, disponible para Android 9.0 o superior desde mediados de enero y pendiente de llegar próximamente a iPhone. Para 2027 está prevista la implantación del Ticketing Basado en Cuenta, un sistema que elimina los billetes físicos y gestiona viajes y tarifas en la nube, asociados a una cuenta digital de usuario.