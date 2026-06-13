ALIMENTACIÓN
Mercadona abre en Madrid su mayor almacén online de España: la 'Colmena' de Vallecas, con 54 millones de inversión, 5.000 pedidos diarios y 700 trabajadores
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La nueva Colmena de Vallecas, la primera semiautomatizada de la compañía, podrá gestionar hasta 5.000 pedidos diarios y contará con una plantilla de 700 trabajadores
Mercadona ha abierto en el polígono de La Atalayuela, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, su mayor almacén online de España. La nueva instalación, conocida internamente como Colmena, se convierte además en la primera de la compañía con automatización parcial de procesos, una apuesta con la que busca aumentar la capacidad de preparación de pedidos y mejorar las condiciones de trabajo de su plantilla.
El centro ha supuesto una inversión de 54 millones de euros y contará con 700 trabajadores. Su capacidad permitirá gestionar hasta 5.000 pedidos diarios, frente a los cerca de 3.000 que atendían hasta ahora las plataformas de Getafe y Boadilla del Monte.
Automatización con 70 robots
La principal novedad de esta Colmena es la incorporación de tecnología de automatización para la preparación de productos no perecederos. Gracias a la instalación de 70 robots, el sistema gestiona más de 2.700 referencias de productos secos.
Con este modelo, los empleados ya no necesitan desplazarse por los pasillos para localizar los artículos. En su lugar, los productos son transportados automáticamente hasta los puestos de trabajo donde se preparan los pedidos, reduciendo los desplazamientos y el esfuerzo físico.
Según explicó Juana Roig, directora general de Mercadona Online, "Vallecas es la primera Colmena semiautomatizada que ponemos en marcha, y la hemos diseñado con la idea de que su gran tamaño y la tecnología estén al servicio de nuestro Modelo: mejorando el día a día de nuestros Trabajadores y aumentando el nivel de servicio de los Jefes al recibir su pedido".
Más capacidad de reparto en la Comunidad de Madrid
La nueva plataforma permitirá elevar la capacidad total de preparación de pedidos online de Mercadona en la Comunidad de Madrid hasta los 8.000 pedidos diarios, sumando la actividad de las instalaciones de Vallecas, Getafe y Boadilla del Monte.
La compañía prevé además ampliar progresivamente la cobertura de su servicio digital para llegar a finales de 2026 al 95% de las localidades madrileñas.
Para atender el incremento de actividad, la Colmena de Vallecas dispondrá de 175 furgonetas ECO de reparto. Estas se suman a las 80 de Getafe y las 50 de Boadilla del Monte, lo que elevará la flota regional a más de 300 vehículos adaptados para mantener la cadena de frío y reducir el impacto medioambiental de la distribución.
La instalación de Vallecas es la tercera que Mercadona pone en marcha en la Comunidad de Madrid y la séptima en España. La red de almacenes online de la compañía incluye también centros en València, Barcelona, Alicante y Sevilla.
El crecimiento del canal digital se ha reflejado en los resultados del negocio. Durante 2025, la facturación del servicio online superó los 1.000 millones de euros, un 26 % más que el año anterior.
Entre las mejoras incorporadas en los últimos años, Mercadona destaca el desarrollo de una plataforma web accesible para personas con discapacidad visual y la incorporación de Bizum como método de pago para las compras online.
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