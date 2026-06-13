La nueva conexión de Iberia entre Madrid y Toronto despega con gran éxito

Iberia ha puesto en marcha este sábado su nueva ruta entre Madrid y Toronto, con un primer vuelo que ha registrado una ocupación superior al 95 %. La conexión permitirá a la aerolínea ofrecer cinco frecuencias semanales y más de 37.000 plazas durante la temporada de verano.

El vuelo inaugural, con código IB0367, ha despegado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 12.00 horas y tiene prevista su llegada al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson a las 15.00 horas, hora local.

La nueva ruta a Canadá operará los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Según las estimaciones de la compañía, la conexión generará un impacto económico de alrededor de 31 millones de euros durante su primer año de actividad.

Para cubrir esta operación, Iberia utilizará aviones Airbus A321XLR, el modelo de fuselaje estrecho diseñado para vuelos de largo recorrido con el que la compañía fue lanzadora mundial. La aerolínea cuenta actualmente con ocho unidades de este aparato, completando el pedido realizado en 2019.

Aviones con capacidad para 182 pasajeros

Los Airbus A321XLR incorporan la nueva cabina Airspace, con compartimentos superiores de mayor capacidad, iluminación LED y una configuración diseñada para mejorar la sensación de amplitud a bordo. Las aeronaves disponen de dos clases, Business y Turista, y una capacidad total de 182 pasajeros.

"Hoy no solo inauguramos una nueva ruta. Estamos acercando personas, negocios y culturas a ambos lados del Atlántico", ha afirmado el director Corporativo de Iberia, Juan Cierco. El directivo ha subrayado además el objetivo de "acercar nuevos mercados y crear nuevas oportunidades" tanto para los viajeros como para las empresas.

Una apuesta por el crecimiento en Norteamérica

La compañía destaca que la conexión entre Madrid y Toronto forma parte de su estrategia de expansión en Norteamérica y del desarrollo de su red de largo radio, incluida en el Plan de Vuelo 2030.

Este programa contempla una inversión de 6.000 millones de euros destinada a la renovación y ampliación de la flota, que pasará de los 51 aviones de largo radio actuales a 70, además de impulsar la digitalización de servicios, mejorar la experiencia del cliente y abrir nuevos destinos.

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Antes de la salida del vuelo inaugural se celebró un acto protocolario de corte de cinta en el aeropuerto madrileño. En él participaron el director Corporativo de Iberia, Juan Cierco; la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo; el director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Mario Otero; y el senior trade commissioner de la Embajada de Canadá en España, Mazen Mahfouz.