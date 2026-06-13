La generosidad de los madrileños con la donación de sangre se celebra en el Centro de Transfusión regional

La Comunidad de Madrid ha reconocido este sábado la "generosidad, altruismo y compromiso" de los donantes de sangre con un homenaje en el Centro de Transfusión regional a las personas de la región con más donaciones en vísperas de la celebración del Día Mundial de esta causa.

Además, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, bajo el lema de la Organización Mundial de la Salud 'Una gota de humanidad. Dona Sangre. Salva vidas.', la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, se sumará a esta conmemoración iluminando su fachada de rojo durante la noche de este domingo.

En el acto se ha rendido tributo a los grandes donantes de la región que, en el caso de los varones, son aquellos que superan las 100 entregas y, en las mujeres, las que han alcanzado 75. La Comunidad también ha destacado la colaboración de empresas e instituciones en este pilar del sistema sanitario, a la hora de mantener un suministro estable de sangre que permite atender emergencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos de larga duración.

En los últimos doce meses, 168.785 madrileños contribuyeron con este gesto solidario, de los que el 21,63% lo hicieron por primera vez. El Gobierno regional ha recordado que este recurso no se puede fabricar y es vital para muchas personas, y que la región necesita 900 entregas diarias para hacer frente a la actividad hospitalaria. Asimismo, algunos componentes sanguíneos como las plaquetas, que se transfunden a pacientes oncohematológicos, con trastornos de la coagulación, entre otros, caducan a los cinco días.

Un proceso sencillo

Los requisitos básicos para poder ser donante de sangre es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos. Los hombres pueden hacerlo hasta seis veces al año y las mujeres cuatro, dejando un intervalo de dos meses.

Además de en el Centro de Transfusión, los hospitales de la región tienen habilitados un punto de donación. También se pueden hacer entregas en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, así como en la sala de Juan Montalvo de Cruz Roja.

Noticias relacionadas

Con motivo de la Semana de la Donación, todas las personas que han acudido al Centro de Transfusión para donar durante estos últimos siete días han sido incluidos en el sorteo de dos entradas para el concierto de Operación Triunfo en el Movistar Arena del próximo 3 de julio, y han disfrutado de la experiencia de usar unas gafas de realidad virtual mixta.