La llegada de Mourinho acerca a Bernardo Silva al Real Madrid: un juego a tres bandas con Atlético y Barça como damnificados

Tenía deberes Florentino Pérez tras proclamarse como nuevo presidente del Real Madrid hace poco menos de una semana. Y muchos. Tras la oficialización de su nuevo entrenador, José Mourinho, se avecina un verano de importante carga de trabajo para devolver a la entidad a la senda de los títulos. El equipo ha mostrado una enorme debilidad en la medular y, precisamente, su última incorporación llega para reforzar una parcela que ansía un futbolista con las características de Bernardo Silva. En tiempo récord, club y jugador han cerrado una operación mutuamente beneficiosa bajo la aprobación de ‘The Special One’.

Bernardo vestirá de blanco

Bernardo Silva anunció su adiós del Manchester City el 16 de abril de este mismo año tras casi una década de éxitos como skyblue. El portugués puso el punto y final a una etapa en la que disputó 450 partidos, con 76 goles y 77 asistencias bajo las órdenes de Pep Guardiola. Seis Premier Leagues, una Champions y un sinfín de copas nacionales adornan un palmarés envidiable. Ahora, este futbolista maduro y contrastado recalará en el Real Madrid tras varias semanas de culebrón.

Tal y como adelantó Ben Fernandes, el ex benfiquista se unirá al conjunto blanco en las próximas semanas de forma oficial, debido a que en estos momentos se encuentra disputando la Copa del Mundo de la mano de la selección portuguesa.

Su adiós al Manchester City como jugador libre brindó a Bernardo la posibilidad de elegir. El Atlético de Madrid ya se interesó hace unas semanas por el jugador. Simeone lo veía como un recambio para Griezmann en el Metropolitano. El acuerdo se ha roto en las últimas horas tras la aparición del conjunto blanco en escena. Pero el Atlético no ha sido el único club español interesado en hacerse con los servicios del portugués. También el FC Barcelona entró en la disputa. El club azulgrana estuvo cerca de alcanzar un acuerdo con el futbolista de 31 años, pero Silva decidió no precipitarse y aplazar su decisión final.

Ahora, todo hace indicar que Bernardo Silva vestirá de blanco tras rechazar el rojiblanco y el azulgrana. El futbolista llegaría a coste cero, siendo este uno de los motivos principales por los que el equipo de Florentino Pérez se lanzó a por el jugador. Se trata de un perfil necesario para la medular del conjunto blanco, con experiencia, calidad y un despliegue innato. Al Real Madrid ya le ha tocado sufrirlo en sus carnes en varios de los capítulos de esta rivalidad entre españoles e ingleses en el último lustro de la Champions.

El papel de Mourinho y Mendes en la operación

El acuerdo entre Bernardo y el Real Madrid se ha cerrado en apenas 36 horas. El conjunto blanco ha sido el último en interesarse por el jugador, pero en esta partida de ajedrez, dos caballos ganadores, como son José Mourinho y Jorge Mendes, han jugado un papel trascendental en la operación. El pasado martes salió a la luz una escena pocas veces vista en el Real Madrid reciente. José Ángel Sánchez, director general, y Juni Calafat, responsable de captación internacional, fueron vistos en la entrada del Hotel Santo Mauro para reunirse, presumiblemente, con el entrenador luso y el ya mencionado agente.

Una imagen propia de otro tiempo en el Real Madrid y a través de la cual se fraguó el fichaje de Bernardo Silva, entre otros. Los lazos que unen al actual técnico del conjunto blanco, al jugador y al representante de ambos, más allá de la nacionalidad, son especialmente estrechos. Esto ha favorecido la puesta en marcha de la operación en un tiempo récord y así arrebatarles el jugador a sus dos máximos rivales en el campeonato doméstico.

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El astro portugués era una petición expresa de su compatriota en el banquillo de los blancos. Ese jugador capaz de aportar una dosis de calidad que tanto reclama la plantilla y, al mismo, tiempo convertirse en uno de los ‘soldados’ de Mourinho. Pero no se espera que esta sea la última incorporación de los blancos. Con Dumfries y Konaté ya cerrados, ‘The Special One’ habría pedido un refuerzo adicional en la medular y en la zaga. Los nombres de Josko Gvardiol y Nico Schlotterbeck son los favoritos para el técnico. En el centro del campo, a la espera de lo que suceda con Rodri, en las últimas horas ha cogido fuerza el nombre de Mateus Fernandes, también a petición expresa de José Mourinho.